Рубль утром дешевеет в паре с юанем в условиях отсутствия продаж Минфином валюты по бюджетному правилу

Москва. 18 марта. Китайский юань растет на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль снижается на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,06 руб. (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,35 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Давление на курс рубля оказывает увеличение дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Это отражается и на денежном рынке, где процентная ставка по краткосрочным кредитам в юанях во вторник превышала 14% годовых впервые с ноября 2024 года. При этом с конца 2024 до февраля 2026 года показатель был около нулевого значения, а иногда даже уходил в небольшой минус, что отражало избыток китайской валюты в нашей банковской системе. Поэтому уже в ближайшее время пара CNY/RUB может попытаться закрепиться над уровнем 12 руб. Правда, с приближением пика налоговых платежей экспортеров 25 и 30 марта ослабление рубля все же может затормозиться или даже смениться умеренной коррекцией", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии на фоне сообщений СМИ, что Багдад и Тегеран обсуждают возможность пропуска танкеров Ирака через Ормузский пролив.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск опускается на 1,54%, до 101,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,96%, до $93,36 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 6,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 600 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, предоставление которых носит обязательный характер, будут опубликованы в среду, в 17:30 мск.