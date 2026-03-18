Долгосрочная привлекательность ОФЗ сохраняется - ПСБ

Долгосрочная привлекательность ОФЗ сохраняется, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI во вторник незначительно скорректировался до 119,7 пунктов, - отмечает эксперт в комментарии. - Одной из причин стало объявление аукционов Минфина, среди которых сегодня будет предложен самый длинный выпуск ОФЗ 26238, в результате чего снижение его цены оказало значительное влияние на индекс. Также сегодня инвесторам будет предложен ОФЗ 26250 сроком 11 лет".

По мнению Грицкевича, с фундаментальной точки зрения, вышедшая во вторник статистика подтверждает необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки. Так, индекс бизнес-климата в марте снова снизился и впервые с 2022 года находится в отрицательной зоне (-0,1 пункта после 0,2 п. в феврале), в т.ч. фактическая компонента индекса значительно снизилась (до -9,4 п. с -7,5 п.) и обновила минимумы с весны 2022 года. Ожидания бизнеса, напротив, незначительно улучшились. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий не изменились (20,2 п.) и остались около среднего уровня за 2025 год.

"На наш взгляд, -50 б.п. по ставке соответствуют уровню 120 п. по индексу RGBI, в результате чего индекс продолжит находиться вблизи данных значений до заседания 20 марта в ожидании новых сигналов от ЦБ в пятницу",- прогнозирует эксперт банка.

