Рубль выглядит перепроданным - "Алор Брокер"

Рубль выглядит перепроданным, считает аналитик "Алор Брокер" Игорь Соколов.

"Девальвация рубля ускорилась, - отмечает эксперт в комментарии. - Во вторник российская валюта подешевела к "китайцу" на 1,5% и ушла в район 12 руб./юань. Так дешево рубль последний раз стоил в сентябре прошлого года. До этого сильные технические сопротивления по паре юань-рубль 11,5 и 11,75 руб./юань пали практически без боя".

Основная причина этого, по мнению эксперта, кроется в отсутствии продаж валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила и ожидании уменьшения цены отсечения нефти. Не исключает Соколов также, что на девальвационном тренде экспортеры стали "зажимать" валютную выручку в расчете продать ее по более выгодному для себя курсу.

"Однако не стоит забывать, что совсем скоро на рынок хлынет увеличенный приток долларов и юаней, полученных от резкого взлета цен на сырье из-за иранского конфликта, - напоминает аналитик. - Может быть, спекулянтам, купившим пару в районе 11 руб./юань, хотя бы частично стоит фиксировать прибыль".

