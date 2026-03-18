Рынок акций РФ в среду останется в слабом боковике - Freedom Finance Global

Российский рынок акций в среду продолжит торговаться в слабом боковике, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Небольшой рост, по оценкам эксперта, покажут акции "Т-Технологий" после рекомендации совета директоров по финальному дивиденду за IV квартал 2025 года. В лидерах роста могут оказаться бумаги электроэнергетического сектора (в том числе "ИнтерРАО" и "ТГК-1") в связи с их недооцененностью на фоне заметно выросшей "нефтянки". С учетом движения котировок Brent могут скорректироваться акции нефтегазового сектора.

"В целом на неоднозначном новостном фоне резких движений по индексу МосБиржи мы на сегодняшний день не ожидаем. Полагаем, что индекс в течение дня будет двигаться в диапазоне 2850-2900 пунктов", - пишет Мильчакова.

Цены на нефть снижались утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск опустилась на $2,15 (2,08%), до 101,27 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $3,21 (3,2%), до $103,42 за баррель.

По мнению Мильчаковой, уровень поддержки в $100 за баррель пока остается устойчивым на фоне сохраняющейся блокады Ормузского пролива. "В ближайшую неделю цена Brent может колебаться в диапазоне $100-106 за баррель, если иранский конфликт будет продолжаться, а логистические перебои по-прежнему сохранятся", - полагает эксперт. Рубль в рамках дневной сессии среды может ослабнуть до 83-83,5 руб./$1.

