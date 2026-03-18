Диапазон 11,5-12 руб./юань останется актуальным до конца марта - ПСБ

Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для валютной пары юань/рубль до конца текущего месяца, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Пока мы не видим существенных поводов для полноценного закрепления китайской валюты выше отметки 12 руб., ожидая коррекционного снижения юаня как за счет технического фактора (от текущих уровней участники торгов могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям), так и за счет роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе будут готовится к пику налоговых выплат, приходящемуся на 30 марта, - пишет эксперт в комментарии. - В результате, хотя и видим риски краткосрочного выхода китайской валюты выше, считаем, что диапазон 11,5-12 руб. останется актуальным для юаня до конца месяца".

