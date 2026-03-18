Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2800-2900п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2800-2900 пунктов на торгах в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Интересом могут пользоваться акции нефтегазового сектора, если цены на нефть марки Brent удержатся выше $100 за баррель, а рубль продолжит ослабевать, отмечает аналитик. Это также должно поддержать и спрос на бумаги экспортеров.

Вечером выйдет последний перед приближающимся заседанием ЦБ РФ (20 марта) блок статистики по инфляции за неделю и инфляционные ожидания населения за март.

"Вкупе с вышедшими во вторник инфляционными ожиданиями предприятий за март, которые практически не изменились, полагаем, что сохранится достаточно оснований для дальнейшего снижения ключевой ставки, мы ждем как минимум минус 50 б.п. В этой связи на первый план могут выйти акции компаний с высокой долговой нагрузкой", - говорится в комментарии Крыловой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.