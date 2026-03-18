Brent торгуется у $101,3/барр

Фондовые индексы США завершили торги вторника в небольшом плюсе. Фондовые индексы стран АТР в основном повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется у $101,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в плюсе.

Рынок попытался продолжить начатое днем ранее восстановление после резкого спада, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке, однако сохранение высоких цен на нефть ограничило рост индексов. Стоимость Brent держится выше $100 за баррель в связи с продолжающейся блокировкой поставок через Ормузский пролив.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 18 марта. Эксперты полагают, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых) и будут ждать от американского ЦБ сигналов о том, как он намерен действовать в случае ускорения инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В четверг очередные заседания проведут Европейский центральный банк и Банк Англии.

"Хотя мы не ожидаем от центробанков резких и импульсивных решений по денежно-кредитной политике, они, вероятно, будут подчеркивать необходимость бдительности в отношении инфляционных рисков на фоне высоких цен на нефть и неопределенности относительно продолжительности войны", - говорится в обзоре аналитиков UBS.

"Более "ястребиные", чем ожидается, заявления ЦБ могут усилить волатильность на фондовом рынке, который уязвим к смене настроений", - отмечают эксперты.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+2,8%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (+1,7%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+1,6%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+1,5%).

В число лидеров снижения вошли бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (-2,1%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-1,5%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-1,4%).

Акции нефтекомпаний Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp., Chevron Corp. (SPB: CVX) и Occidental Petroleum подорожали на 1%, 0,6% и 0,8% соответственно.

Котировки бумаг авиакомпаний выросли благодаря позитивному прогнозу Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. (+6,6%). Delta Air улучшила прогноз выручки на первый квартал, отметив сохранение высокого спроса как на деловые, так и на туристические поездки, на международных и внутренних направлениях.

Капитализация American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. поднялась на 3,5%, Alaska Air Group Inc. - на 1,3%.

Рыночная стоимость Honeywell International (SPB: HON) Inc. опустилась на 1,3%. Компания предупредила, что ближневосточный конфликт может негативно сказаться на ее выручке в первом квартале. Тем не менее Honeywell уверена в своем прогнозе на 2026 год.

Акции Nebius Group (бывшая Yandex N.V.), анонсировавшей планы размещения конвертируемых бондов на $3,75 млрд, подешевели на 10,4%.

Цена бумаг Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 1,2%. Компания предупредила, что ряд факторов - от выявленных дефектов проводки в самолетах 737 Max до роста затрат на восстановление ключевого производителя компонентов Spirit Airlines - отрицательно повлияет на ее результаты в первом квартале.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник вырос на 0,1% - до 46993,26 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,25% - до 6716,09 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,47%, составив 22479,53 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду, исключение составляет лишь индикатор материкового Китая.

Японский Nikkei 225 прибавляет 2,63% после снижения по итогам четырех предыдущих сессий.

Экспорт Японии в феврале увеличился на минимальные с октября 4,2% относительно того же месяца предыдущего года, тогда как импорт вырос на 10,2%, максимально с июля 2024 года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали подъема экспорта на 1,6%, импорта - на 11,5%.

В росте на торгах в Токио лидирует Tokyo Electric Power (+16,3%). Активно дорожают акции Mitsubishi Materials (+14,3%), Mitsui O.S.K. Lines (+11,6%), Sumco (+9,2%), Alps Alpine (+8,6%), JGC Holdings (+8,4%), Mitsubishi Corp. и Hino Motors (+7,4%).

Заметно наращивают капитализацию чипмейкеры Advantest (+6,1%), Disco (+4,6%) и Tokyo Electron (3%).

Цена бумаг автопроизводителей Nissan и Toyota увеличивается на 1,1% и 1% соответственно.

Самое большое падение демонстрируют котировки Chugai Pharmaceutical (-3,4%), Fujitsu (-1,4%) и SHIFT Inc. (-1,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,54%, тогда как гонконгский Hang Seng поднимается на 0,51%.

Значительный рост котировок в Гонконге показывают акции ZTO Express (+6,5%), Sun Hung Kai Properties (+3,7%), New Oriental Education & Technology (+3,3%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+3,3%), CK Hutchison (+2,7%), JD Logistics (+2,6%) и Pop Mart International Group (+2,2%).

Между тем автомобильные Li Auto (SPB: LI), Geely и BYD Co. сокращают капитализацию на 5,8%, 3,5% и 2,4% соответственно, нефтяные CNOOC и PetroChina - на 2,5% и 2,2%.

Южнокорейский Kospi подскочил на 4,51%.

Безработица в Южной Корее в феврале снизилась до минимальных за три месяца 2,9% с январских 3%, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics поднялись на 7%, чипмейкера SK Hynix - на 7,5%, сталелитейной Posco - на 1,8%, автомобильных Hyundai Motor и Kia Corp. - на 3,6% и 4,7% соответственно, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,31%.

Лидером роста стала занимающаяся переработкой металла и электроники Sims Ltd. (+9,9%), лидером снижения - генерирующая Mercury NZ (-3,2%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,7% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск опускается на $2,15 (2,08%), до 101,27 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $3,21 (3,2%), до $103,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,95 (3,07%), до $93,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2,71 (2,9%), до $96,21 за баррель.

Багдад и Тегеран обсуждают пропуск танкеров Ирака через Ормузский пролив, сообщило накануне Иракское информационное агентство. "Мы взаимодействуем с Ираном относительно разрешения на пропуск некоторых иракских нефтяных танкеров", - цитирует агентство министра нефти Ирака Хияна Абдуль-Гани ас-Сувада.

Он также сообщил о возобновлении поставок нефти через турецкий порт Джейхан по соглашению с властями Иракского Курдистана.

"Эта новость принесла рынку некоторое облегчение. Любая нефть, вернувшаяся на рынок, очень ценна в сложившейся ситуации, и снижение котировок это отражает", - отметил старший аналитики LSEG Ан Фам.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 600 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.