ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Рейтинг российских банков за февраль
В феврале 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Ущерб от болезней трудоспособных россиян эксперты оценили в 3,5-4% ВВП
Потери российских компаний от выхода на работу сотрудников в состоянии сниженной работоспособности из-за заболеваний и факторов риска их развития достигают 133,2 млн руб. в расчете на 1000 работников в год. Такую оценку на форуме "Здоровое общество"...
 
Экономика продолжает терять импульс
Краткосрочные прогнозы состояния российской экономики от аналитиков и регуляторов начинают расходиться не только в интерпретациях ее текущей динамики, но и в оценке направления движения, пишет "Коммерсантъ". Новый квартальный прогноз Института...
 
18 марта 2026 года 09:10

Brent торгуется у $101,3/барр

Фондовые индексы США завершили торги вторника в небольшом плюсе. Фондовые индексы стран АТР в основном повышаются в среду. Нефть дешевеет в среду утром, Brent торгуется у $101,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в плюсе.

Рынок попытался продолжить начатое днем ранее восстановление после резкого спада, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке, однако сохранение высоких цен на нефть ограничило рост индексов. Стоимость Brent держится выше $100 за баррель в связи с продолжающейся блокировкой поставок через Ормузский пролив.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 18 марта. Эксперты полагают, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых) и будут ждать от американского ЦБ сигналов о том, как он намерен действовать в случае ускорения инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В четверг очередные заседания проведут Европейский центральный банк и Банк Англии.

"Хотя мы не ожидаем от центробанков резких и импульсивных решений по денежно-кредитной политике, они, вероятно, будут подчеркивать необходимость бдительности в отношении инфляционных рисков на фоне высоких цен на нефть и неопределенности относительно продолжительности войны", - говорится в обзоре аналитиков UBS.

"Более "ястребиные", чем ожидается, заявления ЦБ могут усилить волатильность на фондовом рынке, который уязвим к смене настроений", - отмечают эксперты.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+2,8%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (+1,7%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+1,6%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+1,5%).

В число лидеров снижения вошли бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) (-2,1%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-1,5%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (-1,4%).

Акции нефтекомпаний Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp., Chevron Corp. (SPB: CVX) и Occidental Petroleum подорожали на 1%, 0,6% и 0,8% соответственно.

Котировки бумаг авиакомпаний выросли благодаря позитивному прогнозу Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. (+6,6%). Delta Air улучшила прогноз выручки на первый квартал, отметив сохранение высокого спроса как на деловые, так и на туристические поездки, на международных и внутренних направлениях.

Капитализация American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. поднялась на 3,5%, Alaska Air Group Inc. - на 1,3%.

Рыночная стоимость Honeywell International (SPB: HON) Inc. опустилась на 1,3%. Компания предупредила, что ближневосточный конфликт может негативно сказаться на ее выручке в первом квартале. Тем не менее Honeywell уверена в своем прогнозе на 2026 год.

Акции Nebius Group (бывшая Yandex N.V.), анонсировавшей планы размещения конвертируемых бондов на $3,75 млрд, подешевели на 10,4%.

Цена бумаг Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 1,2%. Компания предупредила, что ряд факторов - от выявленных дефектов проводки в самолетах 737 Max до роста затрат на восстановление ключевого производителя компонентов Spirit Airlines - отрицательно повлияет на ее результаты в первом квартале.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник вырос на 0,1% - до 46993,26 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,25% - до 6716,09 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,47%, составив 22479,53 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду, исключение составляет лишь индикатор материкового Китая.

Японский Nikkei 225 прибавляет 2,63% после снижения по итогам четырех предыдущих сессий.

Экспорт Японии в феврале увеличился на минимальные с октября 4,2% относительно того же месяца предыдущего года, тогда как импорт вырос на 10,2%, максимально с июля 2024 года. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали подъема экспорта на 1,6%, импорта - на 11,5%.

В росте на торгах в Токио лидирует Tokyo Electric Power (+16,3%). Активно дорожают акции Mitsubishi Materials (+14,3%), Mitsui O.S.K. Lines (+11,6%), Sumco (+9,2%), Alps Alpine (+8,6%), JGC Holdings (+8,4%), Mitsubishi Corp. и Hino Motors (+7,4%).

Заметно наращивают капитализацию чипмейкеры Advantest (+6,1%), Disco (+4,6%) и Tokyo Electron (3%).

Цена бумаг автопроизводителей Nissan и Toyota увеличивается на 1,1% и 1% соответственно.

Самое большое падение демонстрируют котировки Chugai Pharmaceutical (-3,4%), Fujitsu (-1,4%) и SHIFT Inc. (-1,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,54%, тогда как гонконгский Hang Seng поднимается на 0,51%.

Значительный рост котировок в Гонконге показывают акции ZTO Express (+6,5%), Sun Hung Kai Properties (+3,7%), New Oriental Education & Technology (+3,3%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+3,3%), CK Hutchison (+2,7%), JD Logistics (+2,6%) и Pop Mart International Group (+2,2%).

Между тем автомобильные Li Auto (SPB: LI), Geely и BYD Co. сокращают капитализацию на 5,8%, 3,5% и 2,4% соответственно, нефтяные CNOOC и PetroChina - на 2,5% и 2,2%.

Южнокорейский Kospi подскочил на 4,51%.

Безработица в Южной Корее в феврале снизилась до минимальных за три месяца 2,9% с январских 3%, согласно опубликованным в среду официальным данным.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics поднялись на 7%, чипмейкера SK Hynix - на 7,5%, сталелитейной Posco - на 1,8%, автомобильных Hyundai Motor и Kia Corp. - на 3,6% и 4,7% соответственно, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,31%.

Лидером роста стала занимающаяся переработкой металла и электроники Sims Ltd. (+9,9%), лидером снижения - генерирующая Mercury NZ (-3,2%).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,7% и 0,8% соответственно.

Цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск опускается на $2,15 (2,08%), до 101,27 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $3,21 (3,2%), до $103,42 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,95 (3,07%), до $93,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2,71 (2,9%), до $96,21 за баррель.

Багдад и Тегеран обсуждают пропуск танкеров Ирака через Ормузский пролив, сообщило накануне Иракское информационное агентство. "Мы взаимодействуем с Ираном относительно разрешения на пропуск некоторых иракских нефтяных танкеров", - цитирует агентство министра нефти Ирака Хияна Абдуль-Гани ас-Сувада.

Он также сообщил о возобновлении поставок нефти через турецкий порт Джейхан по соглашению с властями Иракского Курдистана.

"Эта новость принесла рынку некоторое облегчение. Любая нефть, вернувшаяся на рынок, очень ценна в сложившейся ситуации, и снижение котировок это отражает", - отметил старший аналитики LSEG Ан Фам.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 600 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 марта 2026 года 19:35
Рынок акций РФ в среду превысил 2870п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти и ослабления рубля
Москва. 18 марта. Российский рынок акций в среду вырос вслед за раллировавшей нефтью (фьючерс на Brent подскочил в район $110 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сдерживающим фактором для покупателей выступала сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейших трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2870 пунктов при смешанной динамике blue chips.    читать дальше
18 марта 2026 года 19:21
Рубль в среду упал в паре с юанем на фоне волатильной динамики цен на нефть
Москва. 18 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль упал на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.    читать дальше
18 марта 2026 года 19:08
SberCIB рекомендует покупать акции РусАла с целевой ценой 47 руб
SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "РусАла" с целевой ценой 47 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 9%, сообщается в комментарии аналитиков. "EBITDA во втором полугодии 2025 года упала почти на 60% и оказалась заметно ниже ожиданий рынка. Акции на этом фоне...    читать дальше
18 марта 2026 года 18:51
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к сокращению шага снижения ставки до 25 б.п. к концу 2026г - ПСБ
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к сокращению шага снижения ключевой ставки до 25 б.п. к концу 2026 года, полагает аналитик банка ПСБ Денис Попов. По оценке эксперта, сейчас на рынке сохраняется консенсус относительно дальнейшего снижения ключевой ставки. В последние недели видим возросший интерес...    читать дальше
18 марта 2026 года 17:58
Акции Henderson по-прежнему справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) по-прежнему справедливо оценены российским фондовым рынком, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам февраля 2026 года. Эксперты обращают внимание, что...    читать дальше
18 марта 2026 года 17:33
Рубль может стабилизироваться в диапазоне 12-12,5 руб./юань во 2К26 - "ВТБ Моя Аналитика"
Курс валютной пары юань/рубль в целом может стабилизироваться в диапазоне 12-12,5 руб. за юань во втором квартале 2026 года, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". "Еще одну волну ослабления курса рубля в ближайшие дни может спровоцировать объявление новых параметров бюджетного...    читать дальше
18 марта 2026 года 17:02
"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF
"Финам" рекомендует "покупать" паи VanEck Uranium and Nuclear ETF с прогнозной стоимостью $170,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Максима Абрамова. После резкого роста котировок фонда в январе на фоне новостей...    читать дальше
18 марта 2026 года 16:26
"БКС МИ" понизил прогнозную цену акций Disney до $115
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $119 до $115 за штуку, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. Эмитент входит в новую фазу развития, где стратегический фокус смещается на три ключевых направления - прибыльный стриминг, масштабирование...    читать дальше
18 марта 2026 года 16:01
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ до 15% в марте сохраняется - SberCIB
Прогноз снижения ключевой ставки Банка России до 15% годовых по итогам заседания в пятницу, 20 марта 2026 года, остается актуальным, считают аналитики SberCIB Investment Research. Как эксперты и ждали, резкое ускорение инфляции в январе на фоне роста НДС и индексации тарифов оказалось...    читать дальше
18 марта 2026 года 15:30
Рубль днем заметно дешевеет в паре с юанем на фоне волатильной динамики цен на нефть
Москва. 18 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.    читать дальше
18 марта 2026 года 15:29
Бумаги "РусАла" могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
маги "РусАла" могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Финансовые результаты эмитента по итогам 2025 года оказались хуже ожиданий экспертов: чистый убыток составил $455 млн против прибыли в $803 млн годом ранее. Однако существенное влияние...    читать дальше
18 марта 2026 года 15:01
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Dell Technologies до $179
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Dell Technologies до $179 за штуку, что предполагает потенциал роста на 14% на горизонте года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы сохраняем "позитивный" взгляд на акции производителя вычислительной техники Dell и повышаем целевую...    читать дальше
18 марта 2026 года 14:36
Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций РусАла
Альфа-банк подтверждает рейтинг "по рынку" для акций "РусАла" с целевой ценой 48 руб. за бумагу, сообщается в материале аналитиков Бориса Красноженова и Юлии Толстых. "Компания отработала год с 23% ростом выручки, что в целом совпало с ожиданиями рынка, - пишут эксперты банка. - При этом рост...    читать дальше
18 марта 2026 года 14:15
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций РусАла
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "РусАла" с прогнозной ценой 50 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика брокера Ахмеда Алиева. "Акции "РусАла" на фоне выхода отчета за 2025 год и второе полугодие обвалились с утра на 4%, - пишет эксперт. - За год компания...    читать дальше
18 марта 2026 года 14:00
"Эйлер" начал анализ РусГидро с рекомендацией "покупать" для акций
Компания "Эйлер" начала аналитическое освещение "РусГидро", сообщается в обзоре "Эйлера". Прогнозная стоимость акций "РусГидро", рассчитанная экспертами, составляет 1,5 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг - "покупать". "Несмотря на положительную динамику операционных показателей,...    читать дальше
Страница 1 из 7
1
