Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 18 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также в ожидании итогов пятничного заседания ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшем будущем будет готов завершить операцию против Ирана, но пока этот момент еще не наступил. "Мы еще не готовы уйти, но мы уйдем оттуда в ближайшем будущем, в очень ближайшем будущем", - заявил он журналистам во вторник в ходе встречи с премьер-министром Ирландии. При этом Трамп подчеркнул, что если США завершат удары по Ирану прямо сейчас, то Тегерану потребуется десять лет, чтобы восстановиться.

Он также отметил, что у Штатов есть большие планы на эту страну после завершения конфликта. В частности, он вновь выразил надежду на то, что к власти в Тегеране придут более мягко настроенные к США силы.

В свою очередь Тегеран в ночь на среду начал новую волну ударов по Израилю, подчеркивая, что мстит за гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. "Корпус стражей исламской революции объявил о (...) волне ракетных ударов по Израилю в качестве мести за смерть мученика Ирана Лариджани", - передавало Press-TV.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и КСИР пообещали отомстить за смерть Лариджани. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана считался одним из наиболее влиятельных руководителей страны.

Израильский Channel 12 сообщает, что по меньшей мере четыре объекта в Кафр-Касеме в центре страны повреждены в результате последнего ракетного удара со стороны Ирана. Сообщается также о двух погибших от осколочных ранений в соседнем Рамат-Гане.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в плюсе. Рынок попытался продолжить начатое днем ранее восстановление после резкого спада, вызванного военными действиями на Ближнем Востоке, однако сохранение высоких цен на нефть ограничило рост индексов. Стоимость Brent держится выше $100 за баррель в связи с продолжающейся блокировкой поставок через Ормузский пролив.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены 18 марта. Эксперты полагают, что Федрезерв сохранит базовую процентную ставку на прежнем уровне (3,5-3,75% годовых) и будут ждать от американского ЦБ сигналов о том, как он намерен действовать в случае ускорения инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

В четверг очередные заседания проведут также Европейский центральный банк и Банк Англии.

"Хотя мы не ожидаем от центробанков резких и импульсивных решений по денежно-кредитной политике, они, вероятно, будут подчеркивать необходимость бдительности в отношении инфляционных рисков на фоне высоких цен на нефть и неопределенности относительно продолжительности войны", - говорится в обзоре аналитиков UBS. "Более "ястребиные", чем ожидается, заявления ЦБ могут усилить волатильность на фондовом рынке, который уязвим к смене настроений", - отмечают эксперты.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду, исключение составляет лишь индикатор материкового Китая. Японский Nikkei 225 прибавляет 2,63% после снижения по итогам четырех предыдущих сессий. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,54%, тогда как гонконгский Hang Seng поднимается на 0,51%. Южнокорейский Kospi подскочил на 4,51%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,31%.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются утром в среду после подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 2,84%, до $100,48 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 3,2%, до $103,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 4,1%, до $92,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 2,9%, до $96,21 за баррель.

Багдад и Тегеран обсуждают пропуск танкеров Ирака через Ормузский пролив, сообщило накануне Иракское информационное агентство. "Мы взаимодействуем с Ираном относительно разрешения на пропуск некоторых иракских нефтяных танкеров", - цитирует агентство министра нефти Ирака Хияна Абдуль-Гани ас-Сувада. Он также сообщил о возобновлении поставок нефти через турецкий порт Джейхан по соглашению с властями Иракского Курдистана.

"Эта новость принесла рынку некоторое облегчение. Любая нефть, вернувшаяся на рынок, очень ценна в сложившейся ситуации, и снижение котировок это отражает", - отметил старший аналитики LSEG Ан Фам.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,643 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 16,89 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 марта снизился всего на 0,01% и составил 120 пунктов, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,03%, поднявшись до 1250,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-19" (+0,88%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,27%) и "ГК Автодор-003Р-02" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-0,72%), "Почта России-001Р-10" (-0,49%) и "РЖД-001P-20R" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 003Р-03 с 3 млрд рублей до 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 17 марта. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15% годовых. В ходе маркетинга он снизился до 14,5% годовых (ему соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых) По выпуску будут выплачиваться ежемесячные фиксированные купоны. Условиями эмиссии установлена амортизационная структура погашения: 50% от номинальной стоимости бондов планируется погасить в дату выплаты 30-го купона, еще 50% - в дату выплаты 36-го купона. Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее - "Первое коллекторское бюро") установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних облигаций серии 001Р-10 объемом не менее 1 млрд рублей в размере 350 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России + спред. Структура выпуска предполагает амортизацию: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат с 32-го по 36-й купоны. Сбор заявок на флоатер прошел 17 марта. Техразмещение пройдет 20 марта. Выпуск будет доступен для приобретения квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "ВТБ лизинг" 18 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-МБ-05. Объем выпуска составит не более 5 млрд рублей, купоны по нему будут выплачиваться ежемесячно, ориентир ставки купона - не выше 16,50% (соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,81%). Условия эмиссии включают амортизацию, с учетом которой индикативная дюрация составляет около 1,4 года. Техразмещение выпуска запланировано на 20 марта.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 18 марта с 11:00 до 15:00 мск соберет заявки на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-52R с офертой через 3 года 7 месяцев (1 290 дней) объемом 35 млрд рублей. По займу будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 14,70% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 15,73% годовых. Техразмещение запланировано на 24 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 30-го купона облигаций серии 001P-28R на уровне 16,43% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск 001P-28R объемом 45 млрд рублей в октябре 2023 года по ставке 13,37% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета следующая: среднее значение RUONIA плюс спред 1,2% годовых.

ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" 25 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних "зеленых" облигаций серии 002P-07 объемом не менее 4,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 500 базисных пунктов. Выставлена оферта через 1 год 11 месяцев (690 дней). Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

Россельхозбанк (OKPO code: 52750822) (РСХБ) c 11:00 мск 18 марта до 15:00 мск 25 марта проведет сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии БO-32-002P объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена выплата пяти купонов: длительность первого составит один день, он фиксированный, со второго по пятый купоны будут квартальными и плавающими с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Техразмещение выпуска запланировано на 31 марта.

АО "Автобан-финанс" 31 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 6-летних облигаций: "фикс" серии БО-П08 и флоатер серии БО-П09. Общий планируемый объем займов составит не менее 5 млрд рублей. По "фиксу" предусмотрена оферта через 2 года и 9 месяцев (990 дней), по флоатеру - через 1 год и 9 месяцев (630 дней). Купоны по займам ежемесячные. Ориентир ставки купона "фикса" - не более 17,50% годовых (соответствует доходности к оферте в размере не более 18,97% годовых). Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера - не более 400 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 3 апреля. "Фикс" доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6, флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) 31 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии БО-002Р-14 объемом 2 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,08% годовых. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го и 60-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,6 года. Техразмещение запланировано на 3 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "НФК-Структурные инвестиции" ("НФК-СИ", Чебоксары) установило ставку 39-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 27% годовых. Компания начала размещение 10-летнего выпуска объемом 200 млн рублей 1 февраля и закончила 18 сентября 2024 года. Ставки 1-13-го ежемесячных купонов составили 21% годовых, 19-20-го - 24% годовых, 21-го - 25% годовых, 22-го - 30% годовых, ставка 23-го купона была установлена на уровне 98% годовых с целью приблизить среднегодовую купонную ставку к 29% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.