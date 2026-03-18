Рубль может ослабнуть до 84 руб./$1 в ближайшей перспективе - "Цифра брокер"

Рубль может продолжить ослабление по отношению к доллару в направлении 84 руб./$1 в ближайшей перспективе, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"В то же время мы не ожидаем, что импульсивное движение вверх по валютной паре будет беспрерывным. По нашим оценкам, поступления экспортных потоков в страну по текущим высоким ценам в перспективе следующих месяцев (расчеты по контрактам традиционно осуществляются с задержкой) нивелируют сокращение объема операций со стороны Минфина и Банка России, что позволит рублю стабилизироваться, после чего возобновится более планомерное движение в направлении 90-95 руб./$1 в перспективе до конца 2026 года", - пишут эксперты в комментарии.

