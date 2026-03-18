"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF с "держать" до "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне $76,1 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20,8%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Индексный фонд с привязкой к сектору здравоохранения, топ-10 которого составлен из самых именитых представителей фармацевтической индустрии и биотеха, за последние шесть месяцев показывает рост с опережением рынка, констатирует эксперт.

Обстановка в американском здравоохранении после пертурбаций, связанных с новшествами политики Дональда Трампа, относительно стабилизировалась. Появилась ясность по поводу того, как именно и какие компании сумеют избежать худших последствий, отмечает Саидова.

Она обращает внимание, что в топ фонда на текущий момент включены эмитенты, которые за счет своих масштабов и диверсификации деятельности способны остаться устойчивыми при любом макроэкономическом раскладе.

"Мы полагаем, что в ближайший год в условиях неослабевающей геополитической напряженности интерес инвесторов к классическим вложениям в секторе здравоохранения будет сохраняться", - пишет аналитик "Финама" в обзоре.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические. В индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

