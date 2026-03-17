"Т-Инвестиции" повысили оценку акций МТС до 240 руб

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "МТС" с 230 руб. до 240 руб., сохранив при этом рекомендацию на уровне "держать", сообщается в обзоре брокера.

Как отмечают аналитики, вместе с ожидаемой дивидендной выплатой бумаги могут принести акционерам до 20% совокупной доходности на горизонте ближайших 12 месяцев.

Эксперты указывают на факторы переоценки стоимости бумаг компании:

- В начале марта "МТС" представила финансовые результаты за четвертый квартал и полный 2025 год -темпы роста выручки компании остаются сильными на фоне развития смежных бизнес-сегментов.

- Рост долговой нагрузки нивелируется ростом OIBDA, что приводит к снижению показателя чистый долг/OIBDA.

- Компания сократила капитальные затраты, однако свободный денежный поток остался отрицательным.

- Одновременно с этим чистая прибыль "МТС" будет расти на фоне снижения ключевой ставки и уменьшения давления со стороны финансовых расходов.

- На котировку могут повлиять новости о выводе нетелеком-активов на биржу, в частности - рекламного бизнеса.

- Компания традиционно платит дивиденды, а доходность по ним находится на весьма привлекательном уровне.

