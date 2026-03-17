Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю повышен до 78-82 руб./$1 - "БКС МИ"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю повышен до 78-82 руб./$1, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова и Ильи Федорова.

Война в Иране остается доминирующим сюжетом для рынков, отмечают эксперты. Цена Brent уверенно держится выше $100/барр.

"На фоне ожиданий снижения цены отсечения экспортеры придерживают продажи валюты, - пишут Кононов и Федоров. - Тем не менее в марте платится налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), и экспортные цены подросли. Рынок не останется без валюты. Отложенные мартовские продажи будут учтены при предстоящих покупках валюты в результате превышения фактической цены над ценой отсечения. Вмешательство Минфина будет минимальным, но волатильность курса останется сравнительно сильной. Прогнозный диапазон повышен на 2 рубля, до 78-82 руб./$1".

