"Велес Капитал" повысил целевую цену акций РусАла до 51,1 руб

"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "РусАла" с 42,8 руб. до 51,1 руб. с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

18 марта "РусАл" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год. Эксперты "Велес Капитала" ожидают, что во 2П2025 компания увеличит выручку на 14,9% г/г, до $7342 млн, на фоне более высоких мировых цен на алюминий. При этом EBITDA "РусАла" снизится на 47,0% г/г, до $376 млн, с рентабельностью 5,1% против 11,1% годом ранее вследствие опережающего роста издержек в результате укрепления рубля, а также удорожания глинозема и электроэнергии.

"Свободный денежный поток компании, который мы рассчитываем, как денежные средства от операционной деятельности за вычетом CAPEX и процентов уплаченных, останется в отрицательной зоне, - прогнозирует Данилов. - В то же время начало текущего года отметилось быстрым ростом мировых цен на алюминий, на данный момент приблизившихся к $3500 за т, что значительно улучшает финансовое положение "РусАла". Мы повышаем целевую цену для бумаг компании до 51,1 руб. с рекомендацией "Покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.