Рубль днем ускорил темпы ослабления, в паре с юанем обновил минимум с середины сентября 2025 года

Москва. 17 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, поднялся выше 11,9 руб. впервые с 12 сентября 2025 года.

Рубль дешевеет на фоне действующего решения Минфина РФ не проводить в марте операций по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также перед планируемым ужесточением его параметров, о котором ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,917 руб., что на 9,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 43 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,93руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 65 копеек, до 94,29 руб./EUR1.

"Отсутствие продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила стало главным фактором происходящего ослабления рубля. Это сопровождается и ростом ставок привлечения в китайских юанях, которые с начала февраля удерживаются на повышенном уровне, а в последние дни достигают максимумов за полтора года. В ближайшее время однодневные ставки по юаню могут сравняться с рублевыми, что повысит привлекательность валютных позиций. Кроме того, ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России на заседании в ближайшую пятницу дополнительно поддерживают интерес к иностранной валюте на фоне снижения привлекательности рублевых процентных инструментов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Ценовые ожидания предприятий РФ в марте практически не изменились, оставшись вблизи среднего уровня 2025 года, следует из оперативной справки по итогам опроса Банком России компаний.

Текущие оценки предприятиями цен в марте существенно снизились, приблизившись к январскому уровню. Ожидания компаний по спросу и производству в марте выросли.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет в ближайшую пятницу, 20 марта.

Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения Банк России опубликует 18 марта.

Подъем цен на нефть продолжается днем во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск растет на 3,32%, до $103,52 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,66%, до $96,92 за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 5,3%. Снижение было вызвано сообщениями, что в минувшие выходные несколько танкеров беспрепятственно прошли по Ормузскому проливу.

Между тем фактически пролив остается закрытым, что резко сокращает возможности ближневосточных стран по поставкам нефти. В частности, по данным источников Reuters, ОАЭ были вынуждены сократить производство нефти более чем наполовину.

Банк России во вторник, 17 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 180 млрд рублей (при лимите 4 трлн 180 млрд рублей и спросе 4 трлн 753,071 млрд рублей) в среднем по ставке 15,51% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 10 марта, ЦБ разместил 3 трлн 660 млрд рублей (при лимите 3 трлн 660 млрд рублей и спросе 5 трлн 19,857 млрд рублей) в среднем по аналогичной ставке.