Полюс остается хорошей историей плавного долгосрочного роста финпоказателей и дивидендных выплат - ПСБ

ПАО "Полюс" остается хорошей историей плавного долгосрочного роста финпоказателей и дивидендных выплат, считает эксперт банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Полюс" показал хорошие, но, учитывая бурный рост цен на золото, не очень впечатляющие финансовые результаты за 2025 год, отмечает эксперт в комментарии. Рост EBITDA и чистой прибыли составил 11,8% и 17,9% соответственно, что немного хуже ожиданий. Такие итоги года были обусловлены дальнейшим инерционным сокращением производства золота во втором полугодии.

Но с точки зрения дивидендов финансовые итоги года, на взгляд Локтюхова, выглядят комфортными и позволяют рассчитывать на финальные выплаты за прошлый год в размере примерно 57 руб., что предполагает доходность, исходя из текущих котировок, около 2,4%.

По мнению эксперта, этот год ожидается еще более сильным. Удержание производства на уровне прошлого года в сочетании с исключительно благоприятной ценовой конъюнктурой рынка золота и текущими прогнозами по ослаблению рубля позволяет ожидать внушительного роста финпоказателей и увеличения дивидендных выплат до 190-210 руб. по итогам 2026 года, при поступательном развитии флагманского проекта Сухой Лог.

"По-прежнему считаем бизнес "Полюса" хорошей историей плавного долгосрочного роста финпоказаталей и дивидендных выплат, - отмечает стратег банка. - Наша целевая цена по акциям золотодобытчика на горизонте 12 месяцев составляет 2950 руб. Однако краткосрочных триггеров поддержки, учитывая отсутствие позитивных сюрпризов в представленной отчетности и коррекционную динамику рынков драгметаллов, не видим, поэтому исключили эти бумаги из нашего тактического модельного портфеля".

