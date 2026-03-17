Инвестбанк "Синара" понизил прогноз среднего курса рубля в 2026г до 85 руб./$1

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз по среднему курсу валютной пары доллар/рубль в 2026 году до 85 руб./$1, сообщается в обзоре главного экономиста Сергея Коныгина.

"Сочетание факторов, из-за которого рубль попал в "идеальный шторм", носит по большей части временный характер, - считает эксперт. - Более того, по-прежнему действуют и отдельные факторы, играющие на усиление отечественной валюты, такие как подскочившие нефтяные цены и сужающиеся в сравнении с самым началом года дисконты Urals. Мы ожидаем умеренного ослабления рубля в связке со смягчением денежно-кредитной политики, которое ведет к уменьшению доходности рублевых активов при усилении спроса на иностранную валюту и инструменты хеджирования".

Коныгин подчеркивает, что до сих пор экспортеры предпочитали продавать валютную выручку, не дожидаясь единого дня уплаты налогов, чтобы инвестировать средства в высокодоходные активы, деноминированные в рублях.

"Поскольку российская валюта в 2025 году и начале 2026 года укрепилась сверх ожиданий, мы пересматриваем годовой прогноз по курсу доллара США к рублю, - отмечает стратег банка. - Ожидаем теперь менее значительного ослабления отечественной валюты - На конец нынешнего года прогнозируем курс USD/RUB в районе 90 руб./$1 (ранее предполагали 95 руб./$1) при среднем курсе по году 85 руб./$1 (ранее 90 руб./$1). Изменение нашего прогноза связано с низким спросом на валюту при ограничениях на отток капитала".

