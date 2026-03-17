17 марта 2026 года 15:00
Инвестбанк "Синара" понизил прогноз среднего курса рубля в 2026г до 85 руб./$1
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз по среднему курсу валютной пары доллар/рубль в 2026 году до 85 руб./$1, сообщается в обзоре главного экономиста Сергея Коныгина. "Сочетание факторов, из-за которого рубль попал в "идеальный шторм", носит по большей части временный характер, - считает эксперт. - Более того, по-прежнему действуют и отдельные факторы, играющие на усиление отечественной валюты, такие как подскочившие нефтяные цены и сужающиеся в сравнении с самым началом года дисконты Urals. Мы ожидаем умеренного ослабления рубля в связке со смягчением денежно-кредитной политики, которое ведет к уменьшению доходности рублевых активов при усилении спроса на иностранную валюту и инструменты хеджирования". Коныгин подчеркивает, что до сих пор экспортеры предпочитали продавать валютную выручку, не дожидаясь единого дня уплаты налогов, чтобы инвестировать средства в высокодоходные активы, деноминированные в рублях. "Поскольку российская валюта в 2025 году и начале 2026 года укрепилась сверх ожиданий, мы пересматриваем годовой прогноз по курсу доллара США к рублю, - отмечает стратег банка. - Ожидаем теперь менее значительного ослабления отечественной валюты - На конец нынешнего года прогнозируем курс USD/RUB в районе 90 руб./$1 (ранее предполагали 95 руб./$1) при среднем курсе по году 85 руб./$1 (ранее 90 руб./$1). Изменение нашего прогноза связано с низким спросом на валюту при ограничениях на отток капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
17 марта 2026 года 19:27
Москва. 17 марта. Попытки рынка акций РФ подрасти во вторник оказались неудачными из-за забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent вечером торговался у $102,6 за баррель после утреннего роста к $105) на сигналах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей также выступала неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день в районе закрытия предыдущих торгов при смешанной динамике blue chips. читать дальше
.17 марта 2026 года 19:23
Москва. 17 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, поднялся выше 12 руб. впервые с 11 сентября 2025 года. читать дальше
.17 марта 2026 года 19:01
"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций "ДОМ.РФ" с 2350 руб. до 2800 руб. с рекомендацией "покупать", что предполагает потенциал роста на 23,5% от текущей цены, сообщается в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" занимает уникальное положение на российском финансовом рынке, совмещая функции... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:43
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций MTR Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 31,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует снижению на 3,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. По итогам 2025 года MTR Corporation продемонстрировала снижение ключевых... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:19
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "МТС" с 230 руб. до 240 руб., сохранив при этом рекомендацию на уровне "держать", сообщается в обзоре брокера. Как отмечают аналитики, вместе с ожидаемой дивидендной выплатой бумаги могут принести акционерам до 20% совокупной доходности на... читать дальше
.17 марта 2026 года 17:57
Финам" сохраняет рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать" с целевой ценой 5280 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 74,4%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Компания представила, скорее, слабую отчетность по итогам 2025 года, - отмечает эксперт Дмитрий... читать дальше
.17 марта 2026 года 17:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Полюс" на уровне "держать" после выхода годовой отчетности с сохранением целевой цены 2403 руб. за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста к текущей цене отсутствует. "По итогам 2025 года "Полюс" показал положительную динамику... читать дальше
.17 марта 2026 года 17:11
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро и "продавать" - для бумаг Акрона
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" с целевой ценой 8069 руб. для акций "ФосАгро" и "продавать" с целевой ценой 14165 руб. - для бумаг "Акрона", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой. "Акции "ФосАгро" и "Акрона" идут вверх вместе с мировыми ценами на... читать дальше
.17 марта 2026 года 16:34
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю повышен до 78-82 руб./$1, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова и Ильи Федорова. Война в Иране остается доминирующим сюжетом для рынков, отмечают эксперты. Цена Brent уверенно держится выше $100/барр. "На... читать дальше
.17 марта 2026 года 16:06
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "РусАла" с 42,8 руб. до 51,1 руб. с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 18 марта "РусАл" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год. Эксперты "Велес Капитала"... читать дальше
.17 марта 2026 года 15:37
Полюс остается хорошей историей плавного долгосрочного роста финпоказателей и дивидендных выплат - ПСБ
ПАО "Полюс" остается хорошей историей плавного долгосрочного роста финпоказателей и дивидендных выплат, считает эксперт банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Полюс" показал хорошие, но, учитывая бурный рост цен на золото, не очень впечатляющие финансовые результаты за 2025 год, отмечает эксперт в... читать дальше
.17 марта 2026 года 15:17
Москва. 17 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, поднялся выше 11,9 руб. впервые с 12 сентября 2025 года. читать дальше
.17 марта 2026 года 14:30
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Промомед" с целью 468,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 12,3%, стоп-лосс: 405 руб., говорится в комментарии аналитика Андрея Смирнова. "В... читать дальше
.17 марта 2026 года 14:04
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Совкомфлот" с прогнозной стоимостью на уровне 64 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал ожидаемо более слабые финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год, чем годом... читать дальше
.17 марта 2026 года 13:40
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ПАО "Полюс", сообщается в комментарии старшего аналитика Сергея Кривохижина. Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за 2П и весь 2025 год по МСФО. Снижение производственных показателей не должно вызывать... читать дальше
