Акции Полюса сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Полюс" сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Золотодобывающая компания раскрыла финансовые результаты за 2025 год.

Эмитент планово сократил производство золота, но вышел в плюс по выручке и чистой прибыли за счет высокой цены на драгметалл, отмечают эксперты.

Аналитики сервиса нейтрально оценивают представленную отчетность. Динамика производства золота, выручки и показателя EBITDA оказалась в рамках их ожиданий.

Несмотря на ожидаемую нейтральную динамику производства в 2026-2027 гг., результаты "Полюса" могут быть поддержаны высокими ценами на драгметалл, обращают внимание эксперты "Газпромбанк Инвестиций". При этом к 2030 году за счет реализации проектов роста компания планирует удвоить производство золота (до 6 млн унций).

Также аналитики сервиса отмечают, что акции компании традиционно являются защитой для инвесторов от ослабления рубля.

