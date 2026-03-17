Цены на нефть растут утром вторника

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 0,8-1,2%. Фондовые индексы Азии растут на торгах вторника, за исключением материкового Китая. Нефть восстанавливается в цене во вторник, Brent торгуется у $102,7 за баррель.

Уолл-стрит завершила торги понедельника уверенным ростом после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,1%. В январе производство выросло на 0,7% м/м.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте опустился до минус 0,2 пункта с 7,1 пункта в феврале. Эксперты оценивали показатель в 3,2 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Цены на нефть несколько снизились в понедельник на сообщениях о том, что некоторым судам удается успешно пройти по Ормузскому проливу, заблокированному после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце прошлого месяца. Этот пролив обслуживает порядка 20% мировых нефтяных потоков, и его блокировка вызвала скачок цен на нефть более чем на 40%, до максимумов с 2022 года.

"Появились новости о том, что иранские нефтяные танкеры проходят или скоро смогут проходить через Ормузский пролив, что является позитивным фактором для глобальной экономической стабильности", - написал аналитик U.S. Bank Wealth Management Терри Сандвен, отметив при этом, что ясность относительно сроков завершения конфликта по-прежнему отсутствует.

Подорожание энергоносителей, вероятно, станет одной из ключевых тем обсуждения на заседании Федрезерва, которое завершится в среду. Рост цен на нефть может спровоцировать ускорение инфляции в США.

Большинство аналитиков сходится во мнении, что американский ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Особый интерес будет представлять его заявление относительно событий на Ближнем Востоке и их возможных последствий для экономики, а также обновленные прогнозы регулятора.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стал поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+2,9%). Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 2%, Boeing Co. (SPB: BA) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,6%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,5%, International Business Machines (SPB: IBM) и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%.

В составе S&P 500 самый активный подъем продемонстрировали котировки поставщика оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчика сетевых технологий Ciena Corp. (+7,9%). Цена акций Sandisk Corp. увеличилась на 6,4%, Norwegian Cruise Line и Western Digital Corp. - на 5,1%, Chipotle Mexican Grill - на 4,8%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 4,3%, Teradyne Inc. и Mondelez International (SPB: MDLZ) - на 4,1%, Coinbase Global (SPB: COIN) - на 4%.

Рыночная стоимость Dollar Tree подскочила на 6,4% после квартальной отчетности компании. Оператор сетей магазинов фиксированных цен получил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале и увеличил выручку на 9%.

Капитализация Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) повысилась на 2,3% после сообщений о том, что компания планирует масштабное сокращение штата - увольнения могут затронуть более 20% сотрудников.

Бумаги разработчика программного обеспечения Strategy Inc., владеющего крупнейшими в мире резервами биткойнов, поднялись на 5,6% на фоне роста цены биткойна примерно на 3%.

Котировки Intuit Inc. прибавили 2,8%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов ранее сообщил, что отменяет программы продажи акций для топ-менеджмента и удвоит обратный выкуп бумаг.

Акции оператора складов самообслуживания Public Storage подешевели на 1,7% на новостях о том, что он покупает конкурента National Storage Affiliates за $10,5 млрд с учетом долга. Капитализация National Storage взлетела на 30%.

Потери в индексе Dow Jones понесли всего пять компаний - Verizon Communications (SPB: VZ) (-0,8%), 3M Co. (SPB: MMM) (-0,7%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-0,6%), American Express Co. (SPB: AXP) (-0,6%) и Walmart Inc. (SPB: WMT) (-0,4%). В S&P 500 самое большое падение показали Mosaic Co. и CF Industries Holdings Inc. (-5,6%), CrowdStrike Holdings Inc. (-4,1%), Bio-Techne Corp. (-4%) и Gartner Inc. (-3,9%).

Dow Jones Industrial Average поднялся на 387,94 пункта (0,83%) и составил 46946,41 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 67,19 пункта (1,01%) - до 6699,38 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 268,82 пункта (1,22%) и завершил сессию на отметке 22374,18 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном растут на фоне улучшения настроения инвесторов после падения нефтяных цен днем ранее.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:41 МСК увеличился на 0,4% после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Котировки акций транспортных компаний входят в число лидеров подъема, в том числе Kawasaki Kisen Kaisha (+6,4%), Nippon Yusen K.K. (+5,3%), Mitsui O.S.K. Lines (+4%). Существенно выросли в цене бумаги фармацевтических компаний Daiichi Sankyo (+7,1%) и Sumitomo Pharma (+4,1%), а также ведущего японского производителя нефти Inpex (+3,7%).

Цена бумаг автопроизводителей Nissan и Toyota повысилась на 2,8% и 1,3% соответственно.

Между тем подешевели акции чипмейкеров Advantest (-1,5%), Lasertec (-3,5%), Disco Corp. (-1,9%) и Tokyo Electron (-0,1%), производителя игровых приставок Nintendo (-2,7%).

"Инвесторы продают акции компаний, связанных с производством микросхем, потому что заявления Nvidia накануне не преподнесли больших позитивных сюрпризов", - полагает главный аналитик IwaiCosmo Securities Казуаки Шимада.

Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,8% - до 3323 иен. Аналитики Bernstein ухудшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "выше рынка" и понизили прогнозную котировку до 3400 иен с 4600 иен.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%.

Значительный подъем котировок показывают акции девелопера Longfor - на 4,8%, автомобильной Geely - на 4,7%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 4,1%, выпускающей спортивную продукцию Li Ning - на 3,9%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,8%.

В то же время цена бумаг нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC уменьшилась на 1,3% и 2,7% соответственно, производителя аккумуляторов CATL - на 2,8%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,5%.

Южнокорейский Kospi к 8:36 МСК подскочил на 2,9%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросла на 4,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,4%, сталелитейной Posco - на 3,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,1% и 0,3% соответственно.

Цена акций крупнейших банков страны также повысилась: Commonwealth Bank of Australia - на 0,3%, Westpac - на 1,4%, National Australia Bank - на 0,9%, ANZ - на 0,2%.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых с 3,85%. Пять членов совета директоров поддержали такой шаг, четверо выступили против. Ставка была повышена по итогам второго заседания подряд и теперь находится на максимальном уровне за 10 месяцев.

Большинство аналитиков прогнозировали повышение также на 25 б.п., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Reuters.

Цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск растет на $2,53 (2,52%), до $102,74 за баррель. В понедельник контракт подешевел на $2,93 (2,84%), до $100,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,02 (2,16%), до $95,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $5,21 (5,28%), до $93,50 за баррель.

В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остается перекрытой, а союзники США отказываются направлять туда по их призыву военные корабли для сопровождения гражданских судов. Американский лидер Дональд Трамп подверг союзников критике, обвинив их в неблагодарности за долгие годы поддержки.

По данным источников Reuters, перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.

Между тем Вашингтон готовится высвободить первую партию нефти из экстренных резервов, пишет Trading Economics.