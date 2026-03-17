Мнения аналитиков
Цены на нефть растут утром вторника
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Рейтинг российских банков за февраль
В феврале 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
В феврале инфляция в РФ с устранением сезонности снизилась
ЦБ РФ накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в феврале она снизилась, вернувшись на уровень сентября 2025 года. Как следует из опубликованных Банком России данных, инфляция в феврале 2026...
 
Число проверок бизнеса в 2025 году сократилось на 7%
В России в 2025 г. было проведено 273 000 проверок, что на 7% меньше, чем годом ранее (294 000). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 2025 г. Количественное снижение...
 
17 марта 2026 года 09:10

Цены на нефть растут утром вторника

Фондовые индексы США в понедельник выросли на 0,8-1,2%. Фондовые индексы Азии растут на торгах вторника, за исключением материкового Китая. Нефть восстанавливается в цене во вторник, Brent торгуется у $102,7 за баррель.

Уолл-стрит завершила торги понедельника уверенным ростом после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,1%. В январе производство выросло на 0,7% м/м.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте опустился до минус 0,2 пункта с 7,1 пункта в феврале. Эксперты оценивали показатель в 3,2 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.

Цены на нефть несколько снизились в понедельник на сообщениях о том, что некоторым судам удается успешно пройти по Ормузскому проливу, заблокированному после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце прошлого месяца. Этот пролив обслуживает порядка 20% мировых нефтяных потоков, и его блокировка вызвала скачок цен на нефть более чем на 40%, до максимумов с 2022 года.

"Появились новости о том, что иранские нефтяные танкеры проходят или скоро смогут проходить через Ормузский пролив, что является позитивным фактором для глобальной экономической стабильности", - написал аналитик U.S. Bank Wealth Management Терри Сандвен, отметив при этом, что ясность относительно сроков завершения конфликта по-прежнему отсутствует.

Подорожание энергоносителей, вероятно, станет одной из ключевых тем обсуждения на заседании Федрезерва, которое завершится в среду. Рост цен на нефть может спровоцировать ускорение инфляции в США.

Большинство аналитиков сходится во мнении, что американский ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Особый интерес будет представлять его заявление относительно событий на Ближнем Востоке и их возможных последствий для экономики, а также обновленные прогнозы регулятора.

Лидером роста среди компонентов индекса Dow Jones стал поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+2,9%). Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 2%, Boeing Co. (SPB: BA) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,6%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,5%, International Business Machines (SPB: IBM) и UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,1%.

В составе S&P 500 самый активный подъем продемонстрировали котировки поставщика оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчика сетевых технологий Ciena Corp. (+7,9%). Цена акций Sandisk Corp. увеличилась на 6,4%, Norwegian Cruise Line и Western Digital Corp. - на 5,1%, Chipotle Mexican Grill - на 4,8%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 4,3%, Teradyne Inc. и Mondelez International (SPB: MDLZ) - на 4,1%, Coinbase Global (SPB: COIN) - на 4%.

Рыночная стоимость Dollar Tree подскочила на 6,4% после квартальной отчетности компании. Оператор сетей магазинов фиксированных цен получил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале и увеличил выручку на 9%.

Капитализация Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) повысилась на 2,3% после сообщений о том, что компания планирует масштабное сокращение штата - увольнения могут затронуть более 20% сотрудников.

Бумаги разработчика программного обеспечения Strategy Inc., владеющего крупнейшими в мире резервами биткойнов, поднялись на 5,6% на фоне роста цены биткойна примерно на 3%.

Котировки Intuit Inc. прибавили 2,8%. Разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов ранее сообщил, что отменяет программы продажи акций для топ-менеджмента и удвоит обратный выкуп бумаг.

Акции оператора складов самообслуживания Public Storage подешевели на 1,7% на новостях о том, что он покупает конкурента National Storage Affiliates за $10,5 млрд с учетом долга. Капитализация National Storage взлетела на 30%.

Потери в индексе Dow Jones понесли всего пять компаний - Verizon Communications (SPB: VZ) (-0,8%), 3M Co. (SPB: MMM) (-0,7%), Walt Disney Co. (SPB: DIS) (-0,6%), American Express Co. (SPB: AXP) (-0,6%) и Walmart Inc. (SPB: WMT) (-0,4%). В S&P 500 самое большое падение показали Mosaic Co. и CF Industries Holdings Inc. (-5,6%), CrowdStrike Holdings Inc. (-4,1%), Bio-Techne Corp. (-4%) и Gartner Inc. (-3,9%).

Dow Jones Industrial Average поднялся на 387,94 пункта (0,83%) и составил 46946,41 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 повысилось на 67,19 пункта (1,01%) - до 6699,38 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 268,82 пункта (1,22%) и завершил сессию на отметке 22374,18 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном растут на фоне улучшения настроения инвесторов после падения нефтяных цен днем ранее.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:41 МСК увеличился на 0,4% после снижения по итогам трех предыдущих сессий.

Котировки акций транспортных компаний входят в число лидеров подъема, в том числе Kawasaki Kisen Kaisha (+6,4%), Nippon Yusen K.K. (+5,3%), Mitsui O.S.K. Lines (+4%). Существенно выросли в цене бумаги фармацевтических компаний Daiichi Sankyo (+7,1%) и Sumitomo Pharma (+4,1%), а также ведущего японского производителя нефти Inpex (+3,7%).

Цена бумаг автопроизводителей Nissan и Toyota повысилась на 2,8% и 1,3% соответственно.

Между тем подешевели акции чипмейкеров Advantest (-1,5%), Lasertec (-3,5%), Disco Corp. (-1,9%) и Tokyo Electron (-0,1%), производителя игровых приставок Nintendo (-2,7%).

"Инвесторы продают акции компаний, связанных с производством микросхем, потому что заявления Nvidia накануне не преподнесли больших позитивных сюрпризов", - полагает главный аналитик IwaiCosmo Securities Казуаки Шимада.

Стоимость бумаг Sony опустилась на 1,8% - до 3323 иен. Аналитики Bernstein ухудшили рекомендацию для них до "на уровне рынка" с "выше рынка" и понизили прогнозную котировку до 3400 иен с 4600 иен.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%.

Значительный подъем котировок показывают акции девелопера Longfor - на 4,8%, автомобильной Geely - на 4,7%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 4,1%, выпускающей спортивную продукцию Li Ning - на 3,9%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 3,8%.

В то же время цена бумаг нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC уменьшилась на 1,3% и 2,7% соответственно, производителя аккумуляторов CATL - на 2,8%, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,5%.

Южнокорейский Kospi к 8:36 МСК подскочил на 2,9%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросла на 4,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,4%, сталелитейной Posco - на 3,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 4,6%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 1,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,1% и 0,3% соответственно.

Цена акций крупнейших банков страны также повысилась: Commonwealth Bank of Australia - на 0,3%, Westpac - на 1,4%, National Australia Bank - на 0,9%, ANZ - на 0,2%.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,1% годовых с 3,85%. Пять членов совета директоров поддержали такой шаг, четверо выступили против. Ставка была повышена по итогам второго заседания подряд и теперь находится на максимальном уровне за 10 месяцев.

Большинство аналитиков прогнозировали повышение также на 25 б.п., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и Reuters.

Цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск растет на $2,53 (2,52%), до $102,74 за баррель. В понедельник контракт подешевел на $2,93 (2,84%), до $100,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,02 (2,16%), до $95,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $5,21 (5,28%), до $93,50 за баррель.

В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остается перекрытой, а союзники США отказываются направлять туда по их призыву военные корабли для сопровождения гражданских судов. Американский лидер Дональд Трамп подверг союзников критике, обвинив их в неблагодарности за долгие годы поддержки.

По данным источников Reuters, перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.

Между тем Вашингтон готовится высвободить первую партию нефти из экстренных резервов, пишет Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 марта 2026 года 19:27
Попытки роста рынка акций РФ во вторник оказались неудачными из-за забуксовавшей нефти
Москва. 17 марта. Попытки рынка акций РФ подрасти во вторник оказались неудачными из-за забуксовавшей в росте нефти (фьючерс на Brent вечером торговался у $102,6 за баррель после утреннего роста к $105) на сигналах деэскалации напряженности на Ближнем Востоке; сдерживающим фактором для покупателей также выступала неопределенность с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи завершил день в районе закрытия предыдущих торгов при смешанной динамике blue chips.    читать дальше
17 марта 2026 года 19:23
Рубль упал во вторник, в паре с юанем обновил минимум с середины сентября 2025 года
Москва. 17 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, поднялся выше 12 руб. впервые с 11 сентября 2025 года.    читать дальше
17 марта 2026 года 19:01
"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций ДОМ.РФ до 2800 руб
"Цифра брокер" повышает прогнозную цену акций "ДОМ.РФ" с 2350 руб. до 2800 руб. с рекомендацией "покупать", что предполагает потенциал роста на 23,5% от текущей цены, сообщается в комментарии аналитиков. "ДОМ.РФ" занимает уникальное положение на российском финансовом рынке, совмещая функции...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:43
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций MTR
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций MTR Corporation с прогнозной стоимостью на уровне 31,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует снижению на 3,4%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. По итогам 2025 года MTR Corporation продемонстрировала снижение ключевых...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:19
"Т-Инвестиции" повысили оценку акций МТС до 240 руб
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "МТС" с 230 руб. до 240 руб., сохранив при этом рекомендацию на уровне "держать", сообщается в обзоре брокера. Как отмечают аналитики, вместе с ожидаемой дивидендной выплатой бумаги могут принести акционерам до 20% совокупной доходности на...    читать дальше
17 марта 2026 года 17:57
"Финам" сохраняет рейтинг акций Хэдхантера на уровне "покупать"
Финам" сохраняет рейтинг акций МКПАО "Хэдхантер" на уровне "покупать" с целевой ценой 5280 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста на 74,4%, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. "Компания представила, скорее, слабую отчетность по итогам 2025 года, - отмечает эксперт Дмитрий...    читать дальше
17 марта 2026 года 17:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Полюса на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций ПАО "Полюс" на уровне "держать" после выхода годовой отчетности с сохранением целевой цены 2403 руб. за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста к текущей цене отсутствует. "По итогам 2025 года "Полюс" показал положительную динамику...    читать дальше
17 марта 2026 года 17:11
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ФосАгро и "продавать" - для бумаг Акрона
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" с целевой ценой 8069 руб. для акций "ФосАгро" и "продавать" с целевой ценой 14165 руб. - для бумаг "Акрона", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой. "Акции "ФосАгро" и "Акрона" идут вверх вместе с мировыми ценами на...    читать дальше
17 марта 2026 года 16:34
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю повышен до 78-82 руб./$1 - "БКС МИ"
Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на текущую неделю повышен до 78-82 руб./$1, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций" Кирилла Кононова и Ильи Федорова. Война в Иране остается доминирующим сюжетом для рынков, отмечают эксперты. Цена Brent уверенно держится выше $100/барр. "На...    читать дальше
17 марта 2026 года 16:06
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций РусАла до 51,1 руб
"Велес Капитал" повысил целевую цену акций "РусАла" с 42,8 руб. до 51,1 руб. с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. 18 марта "РусАл" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год. Эксперты "Велес Капитала"...    читать дальше
17 марта 2026 года 15:37
Полюс остается хорошей историей плавного долгосрочного роста финпоказателей и дивидендных выплат - ПСБ
ПАО "Полюс" остается хорошей историей плавного долгосрочного роста финпоказателей и дивидендных выплат, считает эксперт банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Полюс" показал хорошие, но, учитывая бурный рост цен на золото, не очень впечатляющие финансовые результаты за 2025 год, отмечает эксперт в...    читать дальше
17 марта 2026 года 15:17
Рубль днем ускорил темпы ослабления, в паре с юанем обновил минимум с середины сентября 2025 года
Москва. 17 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, поднялся выше 11,9 руб. впервые с 12 сентября 2025 года.    читать дальше
17 марта 2026 года 15:00
Инвестбанк "Синара" понизил прогноз среднего курса рубля в 2026г до 85 руб./$1
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз по среднему курсу валютной пары доллар/рубль в 2026 году до 85 руб./$1, сообщается в обзоре главного экономиста Сергея Коныгина. "Сочетание факторов, из-за которого рубль попал в "идеальный шторм", носит по большей части временный характер, - считает...    читать дальше
17 марта 2026 года 14:30
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции Промомеда с целью 468,2 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Промомед" с целью 468,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 12,3%, стоп-лосс: 405 руб., говорится в комментарии аналитика Андрея Смирнова. "В...    читать дальше
17 марта 2026 года 14:04
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Совкомфлота
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций ПАО "Совкомфлот" с прогнозной стоимостью на уровне 64 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Эмитент опубликовал ожидаемо более слабые финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год, чем годом...    читать дальше
