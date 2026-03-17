"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота

"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций ПАО "Аэрофлот" с прогнозной стоимостью на уровне 63 рублей за штуку на фоне слабых финансовых результатов за четвертый квартал 2025 года, говорится в комментарии аналитика брокера Александра Самуйлова.

Высокая загрузка флота ограничивает дальнейший рост показателей, а до начала поставок новых российских самолетов компания, вероятно, продолжит сталкиваться с ограничениями в расширении флота и повышенными капитальными затратами, отмечает эксперт.

