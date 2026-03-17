"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Roku до $114

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Roku Inc. до $114 за штуку, оценка остается "позитивной", сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

Производитель приставок и встроенных модулей для смарт-ТВ сохраняет лидерство на рынке подключенных телевизоров и усиливает его благодаря развитию рекламной экосистемы и партнерствам с крупнейшими DSP, отмечает эксперт.

Интеграция с Amazon, рост Roku Channel и улучшение монетизации платформы создают условия для ускорения выручки и прибыли в ближайшие годы, что формирует долгосрочный инвестиционный потенциал компании, указывает Киреева.

Обращает внимание аналитик инвесткомпании и на возможные риски: сокращение рекламного рынка; рост конкуренции на рынке приставок смарт-ТВ; снижение темпов притока новых пользователей; негативное влияние тарифов на сегмент продажи оборудования.

