Курс рубля в ближайшие дни может закрепиться в диапазоне 80-84 руб./$1 - Freedom Finance Global

Курс валютной пары доллар/рубль в ближайшие дни может закрепиться в диапазоне 80-84 руб./$1, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Рубль заметно ослабевает под давлением решения Минфина о приостановке операций по бюджетному правилу в марте до пересмотра базовой цены отсечения нефти, отмечает эксперт.

Brent в краткосрочной перспективе, по оценкам аналитика, может удерживаться в диапазоне $100-110 за баррель при сохранении геополитических рисков.

Индекс Мосбиржи во вторник продолжит движение в диапазоне 2850-2950 пунктов, полагает Чернов. Основную поддержку рынку будут оказывать акции нефтегазового сектора на фоне резкого роста цен на нефть. В числе лидеров могут оказаться бумаги "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти". При этом повышенная волатильность, отмечает эксперт инвесткомпании, сохранится, так как рынок остается чувствительным к любым новостям с Ближнего Востока и динамике сырьевых площадок.

