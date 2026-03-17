Рынок ОФЗ перейдет к консолидации под отметкой 120п по индексу RGBI - ПСБ

Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, перейдет к консолидации под отметкой 120 пунктов по индексу RGBI на ближайшие недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Индекс RGBI в понедельник не смог закрепиться выше 120 пунктов, констатирует эксперт.

"Как мы уже отмечали, после не слишком позитивных данных по инфляции за февраль (годовая инфляция незначительно замедлилась до 5,91%) ЦБ РФ, вероятно, будет сохранять осторожность, снизив ставку на 50 б.п. (нельзя исключать возврат к нейтральному сигналу), - пишет Грицкевич в обзоре. - Другой фактор неопределенности - начавшееся ослабление рубля (умеренное движение курса не несет угрозу для смягчения денежно-кредитной политики, однако процессы могут, как показывает практика, развиваться более быстро)".

Таким образом, говорится в материале аналитика ПСБ, индекс RGBI, уже отыграв минус 50 б.п. за последние недели, может на несколько недель "застрять" под отметкой 120 пунктов.

"Вместе с тем мы рекомендуем ориентироваться на долгосрочные цели (12% годовых по ключевой ставке на конец 2026 года), игнорируя краткосрочные движения рынка, включая возможные откаты)", - пишет эксперт в материале банка.

