Уровень 2900п по индексу Мосбиржи - мощное сопротивление - "Алор Брокер"

Уровень в 2900 пунктов по индексу Мосбиржи в настоящее время является очень сильным сопротивлением, для пробоя которого нужны драйверы, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.

А уровень в 2850 пунктов становится становится поддержкой, отмечает эксперт.

Наиболее привлекательно в секторе нефтегаза выглядят акции "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "НОВАТЭКа", считает Соколов.

