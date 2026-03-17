17 марта 2026 года 10:16
Рубль утром дешевеет в паре с юанем в ожидании новостей о бюджетном правиле
Москва. 17 марта. Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль понизился в ожидании новостей об ужесточении бюджетного правила.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,844 руб. (+2,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,99 коп. выше уровня действующего официального курса.
Пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 11,5-12 руб. за юань во вторник, при этом к концу текущего месяца курс может откатиться к отметке 11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.
Основным фактором, оказывающим давление на национальную валюту, продолжает оставаться пауза в продажах валюты по бюджетному правилу и ожидание пересмотров его параметров, при этом повышенные цены на нефть пока не смогли оказать поддержку рублю, констатирует эксперт.
"Повышаем на вторник целевой диапазон для пары юань/рубль до 11,5-12 руб. Пока не видим причин для выхода за его верхнюю границу. Более того, на горизонте ближайших двух недель рубль может попытаться перейти к восстановлению, чему будет способствовать активизация продаж экспортерами валютной выручки в преддверии повышенных отчислений в бюджет (НДПИ+НДД), - пишет Зварич в материале ПСБ. - Это компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ РФ и к концу месяца может привести к откату китайской валюты к нижней половине данного коридора".
Цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск растет на 3,65%, до $103,86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,28%, до $97,46 за баррель.
В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остается перекрытой, что вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.
Между тем Вашингтон готовится высвободить первую партию нефти из экстренных резервов, пишет Trading Economics.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
17 марта 2026 года 11:50
рс валютной пары юань/рубль (CNY/RUB) может остаться в диапазоне 11,75-11,95 руб. за юань на торгах во вторник, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".
Недостаток иностранной валюты в связи с приостановкой Минфином операций по бюджетному правилу продолжает оказывать давление на рубль, отмечают... читать дальше
17 марта 2026 года 11:25
рс валютной пары доллар/рубль в ближайшие дни может закрепиться в диапазоне 80-84 руб./$1, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Рубль заметно ослабевает под давлением решения Минфина о приостановке операций по бюджетному правилу в марте до пересмотра базовой цены отсечения... читать дальше
17 марта 2026 года 11:00
Рынок рублевых гособлигаций, скорее всего, перейдет к консолидации под отметкой 120 пунктов по индексу RGBI на ближайшие недели, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Индекс RGBI в понедельник не смог закрепиться выше 120 пунктов, констатирует... читать дальше
17 марта 2026 года 10:34
овень в 2900 пунктов по индексу Мосбиржи в настоящее время является очень сильным сопротивлением, для пробоя которого нужны драйверы, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Игоря Соколова.
А уровень в 2850 пунктов становится становится поддержкой, отмечает... читать дальше
17 марта 2026 года 10:13
Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2800-2900 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
"Мы сохраняем свои кратко- и среднесрочные ожидания по рынку. Так, на наш взгляд, индекс Мосбиржи уже в ближайшие... читать дальше
17 марта 2026 года 09:54
Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2983 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".
Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за второе полугодие 2025 года.
Производство золота сократилось из-за расширения карьера на... читать дальше
17 марта 2026 года 09:42
Москва. 17 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
17 марта 2026 года 09:34
Пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 11,5-11,8 руб. за юань во вторник, при этом к концу текущего месяца курс может откатиться к отметке 11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
Основным фактором, оказывающим давление на... читать дальше
17 марта 2026 года 09:18
Основная торговая сессия на российском рынке акций во вторник начнется нейтрально, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".
Индекс Мосбиржи закрепился в диапазоне 2850-2900 пунктов. Уровнем поддержки выступает отметка 2800 пунктов, сопротивление находится на... читать дальше
16 марта 2026 года 19:55
Москва. 16 марта. Рынок акций РФ в понедельник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками вслед за откатом нефти (фьючерс на сорт Brent опустился ниже $101,5 за баррель) и золота (ниже $5000 за унцию), а также на фоне сохраняющейся неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже 2855 пунктов, растеряв весь прирост предыдущей недели. читать дальше
16 марта 2026 года 19:29
Москва. 16 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, поднявшись выше 11,8 руб. впервые с 12 сентября 2025 года. Рубль упал на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка ждут новостей относительно параметров ужесточения бюджетного правила, о планах которого ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. читать дальше
16 марта 2026 года 19:01
Участие в размещении 3-летних облигаций "ВТБ Лизинг" выпуска серии 001Р-МБ-05 интересно при снижении первоначально заявленного уровня купона не более чем до 15,1% (YTM 16,19%), считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.
"ВТБ Лизинг" 18 марта соберет заявки на... читать дальше
16 марта 2026 года 18:42
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3005 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.
"Полюс" представил ожидаемо слабые операционные и сильные финансовые результаты за 2-е полугодие и весь 2025 год, - пишет... читать дальше
16 марта 2026 года 18:25
"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 руб.за штуку, сообщается в комментарии брокера.
"Полюс" опубликовал финансовые показатели за прошлое полугодие, которые оказались чуть выше ожиданий, - пишет аналитик Ахмед Алиев. - Представленные... читать дальше
16 марта 2026 года 18:02
Банк России, скорее всего, понизит ключевую ставку до 15% на заседании в пятницу, 20 марта, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.
"Банк России на мартовском заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., т.е. до 15%, - отмечает... читать дальше
