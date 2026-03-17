Рубль утром дешевеет в паре с юанем в ожидании новостей о бюджетном правиле

Москва. 17 марта. Китайский юань подрос на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль понизился в ожидании новостей об ужесточении бюджетного правила.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,844 руб. (+2,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,99 коп. выше уровня действующего официального курса.

Пара юань/рубль будет торговаться в диапазоне 11,5-12 руб. за юань во вторник, при этом к концу текущего месяца курс может откатиться к отметке 11,5 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Основным фактором, оказывающим давление на национальную валюту, продолжает оставаться пауза в продажах валюты по бюджетному правилу и ожидание пересмотров его параметров, при этом повышенные цены на нефть пока не смогли оказать поддержку рублю, констатирует эксперт.

"Повышаем на вторник целевой диапазон для пары юань/рубль до 11,5-12 руб. Пока не видим причин для выхода за его верхнюю границу. Более того, на горизонте ближайших двух недель рубль может попытаться перейти к восстановлению, чему будет способствовать активизация продаж экспортерами валютной выручки в преддверии повышенных отчислений в бюджет (НДПИ+НДД), - пишет Зварич в материале ПСБ. - Это компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ РФ и к концу месяца может привести к откату китайской валюты к нижней половине данного коридора".

Цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск растет на 3,65%, до $103,86 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 4,28%, до $97,46 за баррель.

В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остается перекрытой, что вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.

Между тем Вашингтон готовится высвободить первую партию нефти из экстренных резервов, пишет Trading Economics.