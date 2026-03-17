Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2800-2900п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2800-2900 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Мы сохраняем свои кратко- и среднесрочные ожидания по рынку. Так, на наш взгляд, индекс Мосбиржи уже в ближайшие сессии может попытаться возобновить восходящую динамику и протестировать верхнюю границу коридора 2800-2900 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Способствовать этому будут удержание котировок нефти выше $100/барр. (может вернуть спрос в акции нефтегаза), ослабление рубля (будет поддерживать бумаги экспортеров в целом), а также предстоящее в пятницу заседание ЦБ РФ, на котором ожидается снижение ключевой ставки на 50 б.п. (повысит интерес к отдельным бумагам финсектора, девелоперам и компаниям, имеющим существенный уровень долга)".

