Прогнозная цена акций Полюса - 2983 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Полюс" на горизонте года составляет 2983 рубля за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал операционные и финансовые результаты за второе полугодие 2025 года.

Производство золота сократилось из-за расширения карьера на месторождении "Олимпиада", что привело к временному снижению содержания золота в руде, отмечают эксперты.

Выручка же выросла из-за роста цен на золото.

Свободный денежный поток во 2П25 - $0,8 млрд, дивиденд за 4К25 может составить 57 руб./акцию, дивдоходность - 2%, указывают аналитики телеграм-канала.

"У нас позитивный взгляд на акции компании, главный долгосрочный драйвер - освоение месторождения "Сухой Лог", которое может увеличить золотодобычу "Полюса" на 85%, - пишут эксперты в комментарии. - Также мы считаем, что текущие цены на золото не заложены в цену эмитента (EV/EBITDA в два раза ниже исторического уровня). Наша цель на двенадцать месяцев - 2983 руб."

