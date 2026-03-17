Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники, что операция против Ирана отодвинула дипломатические усилия Вашингтона по разрешению украинского кризиса на второй план. По словам дипломатов, США сообщили странам ЕС, что поставки американских вооружений, особенно средств ПВО, предназначавшихся Киеву, откладываются, поскольку для Белого дома теперь приоритет - страны Ближнего Востока.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что место и время очередного раунда трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию до сих пор не согласованы, но это будет возможно уже в обозримой перспективе. Отвечая на вопрос о возможном месте очередного раунда трехсторонних переговоров по Украине и том, что по соображениям безопасности американцы отказываются проводить переговоры за пределами США, Песков сказал: "Сейчас действительно приоритеты американских переговорщиков другие, у них много нагрузки на других направлениях, (это - ИФ) хорошо понятно. Действительно, пока место встречи не определено".

Президент США Дональд Трамп заявил, что США вряд ли на этой неделе завершат операцию по нанесению ударов по Ирану. "Я так не думаю", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, возможно ли завершение операции на текущей неделе. При этом Трамп вновь выразил мнение, что боевые действия не затянутся. "Скоро все завершится. Это не будет долгим процессом", - сказал он.

Уолл-стрит завершила торги понедельника уверенным ростом после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Инвесторы оценивали статданные и новости компаний, а также продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%. В январе производство выросло на 0,7% м/м. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте опустился до минус 0,2 пункта с 7,1 пункта в феврале. Эксперты оценивали показатель в 3,2 пункта.

Подорожание энергоносителей, вероятно, станет одной из ключевых тем обсуждения на заседании Федрезерва, которое завершится в среду. Рост цен на нефть может спровоцировать ускорение инфляции в США. Большинство аналитиков сходится во мнении, что американский ЦБ сохранит ключевую ставку на прежнем уровне. Особый интерес будет представлять его заявление относительно событий на Ближнем Востоке и их возможных последствий для экономики, а также обновленные прогнозы регулятора.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник в основном растут на фоне улучшения настроения инвесторов после падения нефтяных цен днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 к 8:41 МСК увеличился на 0,4% после снижения по итогам трех предыдущих сессий. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:41 МСК опустился на 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%. Южнокорейский Kospi к 8:36 МСК подскочил на 2,9%. Австралийский S&P/ASX 200 за день прибавил 0,4%.

В свою очередь цены на нефть растут утром во вторник после падения накануне, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск растет на 3,66%, до $103,88 за баррель. В понедельник контракт подешевел на 2,84%, до $100,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 3,96%, до $97,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 5,28%, до $93,50 за баррель.

В минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остается перекрытой, а союзники США отказываются направлять туда по их призыву военные корабли для сопровождения гражданских судов. Американский лидер Дональд Трамп подверг союзников критике, обвинив их в неблагодарности за долгие годы поддержки.

Все больше стран Европы выступают с заявлениями, что не намерены, несмотря на призывы Трампа, принимать участие в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Главы МИД стран ЕС обсуждали в понедельник свободу судоходства в Ормузском проливе, но не захотели направлять туда из Красного моря военно-морскую миссию ASPIDES, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

По данным источников Reuters, перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объемам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 2,1 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 24,881 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 17,518 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 марта увеличился на 0,12% и составил 120,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (14-16 марта) прибавил 0,21%, поднявшись до 1250,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (+0,54%), "РЖД-001Р-21R" (+0,4%), РЖД-001P-20R" (+0,38%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-0,63%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,38%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что девелоперский холдинг Setl Group завершил размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-07 объемом 5,5 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ставка установлена на уровне 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 17,81% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) серии БО-001P-61 объемом 10 млрд 462 млн 932 тыс. рублей в размере 100 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны (с датой выплаты - 28-го числа каждого месяца). Юридический срок погашения выпуска - 2056 год, ожидаемая дюрация - 3,23 года (с учетом амортизации и досрочных погашений). Сбор заявок на флоатер прошел 16 марта. Техразмещение запланировано на 17 марта.

ООО "Специализированное финансовое общество "Совком взыскание" 18 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций с залоговым обеспечением объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные квартальные купоны, ориентир ставки - 16,50-17,00% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону 17,52-18,08% годовых. Сall-опцион состоится через 2 года (в дату окончания 8-го купонного периода). Установлена амортизационная структура погашения выпуска. Техразмещение запланировано на 20 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 19 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска двухлетних облигаций: флоатер серии БО-П21 и "фикс" серии БО-П22. Общий планируемый объем займов составит 5 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона "фикса" - не выше 16,50% годовых (ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 17,81% годовых). Купоны по флоатеру будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 325 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 марта. Обе эмиссии доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

ПКО "Финэква" 26 марта начнет размещение облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 4 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - 22,5-23,5% годовых, что соответствует доходности к call-опциону через 2,5 года в диапазоне 24,97-26,21% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинала будет погашено в даты выплат 37-47-го купонов и 8,37% - в дату погашения облигаций. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

ЛК "Роделен" 26 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 002Р-05 объемом 500 млн рублей. 10 марта эмитент планировал собрать заявки на облигации той же серии, но с плавающими купонами (ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 600 базисных пунктов), тогда книга была перенесена на неопределенный срок. На этот раз купоны по выпуску принято решение сделать фиксированными и ежемесячными. Ориентир ставки купона - не выше 23% годовых (ему соответствует доходность к досрочному погашению не выше 25,59% годовых). По займу предусмотрены сall-опционы в даты окончания 24-го, 36-го и 48-го купонов, а также амортизация: по 2,77% от номинала будет погашено в даты выплаты 25-59-го купонов. Техразмещение запланировано на 31 марта. Для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста N6.

АО "Группа компаний "Медси" (входит в портфель активов ПАО АФК "Система" (MOEX: AFKS)) выкупило по оферте 2 млн 489 тыс. 221 облигацию серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 82,974% займа. 15-летний выпуск на 3 млрд рублей был размещен марте 2023 года по ставке квартального купона 10,35% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до оферты через год (в марте 2027 года) компания установила в размере 13% годовых.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) выкупило по оферте 210 тыс. 180 облигаций серии БО-002Р-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 21,018% займа. Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей был размещен в мае 2025 года по ставке ежемесячного купона 32% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до следующей оферты в сентябре 2027 года компания установила на уровне 24% годовых. С мая 2029 года по выпуску предусмотрена ежеквартальная равномерная амортизация.

ООО "Новые технологии" выкупило по оферте 221 тыс. 97 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 661 тыс. 752 облигации номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 33,41% займа. Трехлетний выпуск на 661,75 млн рублей был размещен в июне 2024 года по ставке ежемесячного купона 15,85% годовых до исполненной оферты. Ставки последующих купонов до погашения компания установила на уровне 18,1% годовых.

МФК "Вэббанкир" выкупила по оферте 64 тыс. 142 облигации серии 001P-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 350 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 18,33% займа. Выпуск со сроком обращения 3,5 года объемом 350 млн рублей был размещен в апреле 2024 года. Перед офертой ставка последующих ежемесячных купонов до следующей оферты через год (в марте 2027 года) была установлена на уровне 20% годовых.