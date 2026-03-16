Рубль в понедельник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики на рынке нефти

Москва. 16 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, поднявшись выше 11,8 руб. впервые с 12 сентября 2025 года. Рубль упал на фоне негативной динамики цен на нефть. Участники рынка ждут новостей относительно параметров ужесточения бюджетного правила, о планах которого ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,82 руб., что на 16,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 17 марта на 82,63 копейки, до 81,0517 руб./$1, и поднял курс евро на 67,08 копейки, до 92,6555 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль на этой неделе, вероятно, попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Движение курса рубля на прошлой неделе происходило с некоторым опережением темпов ослабления валют emerging markets относительно доллара США, что указывает на наличие внутренних драйверов, которые пока остаются сильнее фактора роста цен на нефть, отмечает эксперт: это приостановка продаж валюты в рамках бюджетного правила, накопление средств экспортерами для платежей по валютному долгу и дефицит юаневой ликвидности на внутреннем рынке.

Тем не менее, по мнению Попова, краткосрочный потенциал ослабления рубля ограничен и уже на текущей неделе процесс может приостановиться. Причиной тому может стать изменение тактики экспортеров, которые по аналогии с прошлым сентябрем могут к середине текущего месяца завершить активное накопление валютных средств под обслуживание долга, а к концу марта нарастить продажи валюты для осуществления довольно крупных налоговых выплат.

"В этой связи на текущей неделе ожидаем попытки стабилизации курса в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань", - пишет Попов.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 соответственно, говорится в материале директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

Решение Банка России по ключевой ставке (20 марта), где ожидается ее снижение на очередные 50 базисных пунктов (до 15% годовых), находится в фокусе внимания на текущей неделе, напоминает эксперт.

В числе оптимистичных факторов для рубля и в целом российского рынка - решение США на месяц отменить санкции на нефтяные продажи из России с целью сбить резкий рост стоимости сырья, отмечает Тимошенко.

Инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% после 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-февраль 2026 года цены в РФ выросли на 2,36%.

Рост потребительских цен в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%), а также выше недельной динамики, которая указывала на рост цен в феврале на 0,56%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6,00% на конец января.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 марта (из-за праздника мониторинг за 8 дней). Инфляция в РФ с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней). С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,14%, с начала года - 2,50%.

Исходя из данных за дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта замедлилась до 5,88% с 5,91% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опустилась на 1,1%, до $102,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,14%, до $95,61 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшей к блокировке прохода судов по Ормузскому проливу, обслуживающему порядка 20% мировых нефтяных поставок.

Добыча нефти в ОАЭ снизилась более чем на 50% в связи с фактическим закрытием пролива, сообщило Reuters со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, национальная нефтяная компания Абу-Даби Abu Dhabi National Oil (ADNOC) была вынуждена частично остановить производство, причем временное прекращение операций затронуло как морские месторождения, так и добычу на суше.

Согласно данным ОПЕК, добыча нефти в ОАЭ в январе и феврале составляла порядка 3,4 млн баррелей в сутки, что соответствует более 3% глобального спроса.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 16 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу упала на 11 базисных пунктов - до 14,85% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в понедельник опустились на 1 базисный пункт и составили 15,31% и 15,84% годовых, версия на 6 месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта - до 16,65% годовых.

