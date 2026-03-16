"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Полюса

"Т-Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой 3100 руб.за штуку, сообщается в комментарии брокера.

"Полюс" опубликовал финансовые показатели за прошлое полугодие, которые оказались чуть выше ожиданий, - пишет аналитик Ахмед Алиев. - Представленные результаты в целом оказались хорошими, несмотря на плановое сокращение добычи на Олимпиаде и укрепление рубля. Компания в пресс-релизе не дала информации о дивидендах, полагаем, что решение будет объявлено чуть позднее. По нашим оценкам, дивиденды за четвертый квартал могут составить 57 рублей на акцию, а доходность - 2,4%".

Эксперт сохраняет рекомендацию "покупать" по акциям "Полюса" с таргетом 3100 рублей. При текущих ценах на золото и курсе рубля соотношение EV/EBITDA эмитента составляет 4х против исторических 6х, подчеркивает Алиев.

