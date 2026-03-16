"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 2600 руб

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" и прогнозную цену на уровне 2600 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Крупнейший производитель золота в стране представил финансовые результаты по МСФО за 2025 год:

- Выручка выросла на 19% год к году и составила $8,7 млрд.

- Прибыль выросла на 18%, до $3,8 млрд. Скорректированная чистая прибыль снизилась на 3%, до $3,3 млрд.

- Общий объем производства золота снизился на 16%, до 2,5 млн унций.

"Результаты в целом оказались в рамках ожиданий, - отмечают эксперты. - Рост цен на золото поддержал финансовые показатели и компенсировал снижение объемов продаж примерно. В итоге компания показала рост выручки, прибыли и EBITDA, несмотря на сокращение производства. В этом году компания рассчитывает сохранить производство на уровне 2,5-2,6 млн унций, и при текущей конъюнктуре рынка золота это выглядит реалистично".

По мнению аналитиков, ключевым долгосрочным драйвером остается развитие проекта Сухой Лог, который может позволить компании к 2030 году увеличить добычу примерно вдвое.

Финальные дивиденды за 2025 год пока не объявлены, но, по оценкам "Цифра брокера", выплаты могут составить около 55-57 рублей на акцию.

