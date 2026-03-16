Участие в размещении бондов ГТЛК интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 16,2% - инвестбанк "Синара"

Участие в размещении 4-летних облигаций АО "ГТЛК" серии 002Р-12 интересно при снижении первоначального ориентира по купону не более чем до 16,2%, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Александр Афонин и Эльдар Каров.

ГТЛК на 18 марта планирует сбор заявок на размещение 4-летних облигаций устойчивого развития серии 002P-12 объемом 15 млрд руб. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 16,75% (YTM 18,10%). Условия выпуска включают амортизацию, с ее учетом индикативная дюрация составляет ~2,4 года. Дата размещения - 23 марта.

"Эмитент на этапе премаркетинга предлагает премию к собственным более длинным выпускам в обращении в 30-70 б. п., в связи с чем мы считаем участие в размещении интересным при снижении купона не более чем до 16,20% (YTM 17,46%) - соответствует спреду к кривой ОФЗ в 340 б. п.", - отмечают эксперты инвестбанка.

