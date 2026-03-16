Рубль днем ускорил темпы ослабления в паре с юанем на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 16 марта. Китайский юань уверенно растет на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, поднялся выше 11,8 руб. впервые с 12 сентября 2025 года. Рубль дешевеет на фоне перешедшей к снижению нефти. Участники рынка ждут новостей относительно параметров ужесточения бюджетного правила, о планах которого ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,8075 руб., что на 15,7 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 72 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,07 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,14 рубля, до 93,21 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль на этой неделе, вероятно, попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Денис Попов.

Движение курса рубля на прошлой неделе происходило с некоторым опережением темпов ослабления валют emerging markets относительно доллара США, что указывает на наличие внутренних драйверов, которые пока остаются сильнее фактора роста цен на нефть, отмечает эксперт: это приостановка продаж валюты в рамках бюджетного правила, накопление средств экспортерами для платежей по валютному долгу, дефицит юаневой ликвидности на внутреннем рынке.

Тем не менее, по мнению Попова, краткосрочный потенциал ослабления рубля ограничен и уже на текущей неделе процесс может приостановиться.

Причиной тому, указывает он, может стать изменение тактики экспортеров, которые по аналогии с прошлым сентябрем могут к середине текущего месяца завершить активное накопление валютных средств под обслуживание долга, а к концу марта нарастить продажи валюты для прохождения довольно крупных налоговых выплат.

"В этой связи на текущей неделе ожидаем попыток стабилизации курса в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань", - пишет Попов.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 80-82 руб./$1 и 92-94 руб./EUR1 соответственно, говорится в материале директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко.

Решение Банка России по ключевой ставке (20 марта), где ожидается ее снижение на очередные 50 базисных пунктов (до 15% годовых), находится в фокусе внимания на текущей неделе, напоминает эксперт.

В числе оптимистичных факторов для рубля и в целом российского рынка - решение США на месяц отменить санкции на нефтяные продажи из России с целью сбить резкий рост стоимости сырья, отмечает Тимошенко.

Тем временем заседание ФРС в марте продемонстрировало, что снижение ставки маловероятно. Американский доллар может получить поддержку от роста доходности 10-летних казначейских облигаций США, который достиг месячного максимума, указывает аналитик банка в комментарии. При этом данные февраля по годовому уровню инфляции в Соединенных Штатах, как и прогнозировалось, остались неизменными относительно первого месяца года.

Евро может получить поддержку от ужесточения общей риторики денежно-кредитной политики ЕЦБ, говорится в материале Тимошенко.

Инфляция в России в феврале 2026 года составила 0,73% после 1,62% в январе, сообщил в пятницу Росстат. За январь-февраль 2026 года цены в РФ выросли на 2,36%.

Рост потребительских цен в феврале 2026 года оказался выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%), а также выше недельной динамики, которая указывала на рост цен в феврале на 0,56%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2026 года замедлилась до 5,91% (аналитики ожидали 5,73%) с 6,00% на конец января.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 10 марта (из-за праздника мониторинг за 8 дней). Инфляция в РФ с 3 по 10 марта составила 0,11% после 0,08% с 25 февраля по 2 марта (из-за праздника расчет за 6 дней). С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,14%, с начала года - 2,50%.

Исходя из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта замедлилась до 5,88% с 5,91% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 5,84%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Цены на нефть начали снижаться днем в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опустилась на 0,01%, до $103,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,71%, до $97,01 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. Один из собеседников портала уточнил, что Трампа привлекает идея прямого захвата острова Харк, потому что это стало бы "экономическим ударом по режиму", так как лишило бы Тегеран финансирования.

В то же время Трамп активно призывает другие страны оказать помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Он заявил, что безопасностью в проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.

"США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заняться им, и мы серьезно поможем," - написал Трамп в социальной сети Truth Social.