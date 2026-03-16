Акциям ВК недостает драйверов для среднесрочного движения - "Велес Капитал"

Акциям "ВК" недостает драйверов для среднесрочного движения, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

В четверг, 19 марта, "ВК" представит свои финансовые результаты за 4-й квартал 2025 года по МСФО. Согласно расчетам экспертов "Велес Капитала", выручка компании в 4-м квартале увеличилась на 5% г/г, а по итогам года продемонстрировала рост чуть более 8%.

Аналитики считают, что "ВК" выполнит свой прогноз, предполагавший годовой показатель EBITDA выше 20 млрд руб. Охлаждение экономики в октябре-декабре при этом продолжало подталкивать бизнес к ограничению маркетинговых бюджетов, из-за чего в инвесткомпании ожидают увидеть слабую динамику рекламных доходов.

"С технической точки зрения акции "ВК" продолжают движение в долгосрочном боковом диапазоне 221-366,50 руб., в рамках которого в конце прошлого года возобновили движение наверх, а в марте пытаются устоять выше важной поддержки 295 руб., - отмечает Кожухова. - Выше 295 руб. можно говорить о сохранении неплохих шансов возвращения котировок к годовому максимуму 326,15 руб. с возможным развитием движения к следующим сопротивлениям 342 руб. и 366,50 руб. (пик 2025 года). Пробой 295 руб, в то же время, укажет на риски возвращения в район минимумов конца прошлого года, ближе к 245 руб.".

На взгляд эксперта, акциям "ВК" в текущий период развития компании недостает драйверов для уверенного среднесрочного движения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.