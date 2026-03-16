Акции Полюса, банка "Санкт-Петербург" и НЛМК будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Полюса", банка "Санкт-Петербург" и "НЛМК" будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"В результате последней коррекции котировки "Полюса" снова достигли зеркального уровня в районе 2400 руб., - указывает эксперт в комментарии. - Учитывая серьезный уровень мировой напряженности, развитие все большего числа военных конфликтов, мы не видим фундаментальных факторов для падения цен на золото, а следовательно, и более глубокой просадки цены акций "Полюса". В позитивном сценарии ожидаем, что акции компании разовьют отскок и через две недели будут торговаться в диапазоне 2535-2600 руб.".

Аналитик отмечает, что с середины января котировки банка "Санкт-Петербург" двигаются в краткосрочном восходящем тренде. Сейчас цена корректируется после очередного резкого роста, и в данный момент котировки уперлись в нижнюю границу тенденции, от которой в ближайшее время Буянов ожидает отскок. Он ждет, что в позитивном сценарии бумага возобновит рост и через две недели будет торговаться в диапазоне 347,3-353 руб.

"Котировки "НЛМК" пробили вниз нижнюю границу слабого восходящего тренда, в котором они двигались с ноября 2025 года, - констатирует стратег БКС. - После прорыва поддержки акции развили небольшой откат, однако удержать рост не удалось, и бумаги снова перешли к падению. При этом, несмотря на продолжающееся падение цен, ключевые осцилляторы еще не достигли области перепроданности, что говорит о достаточном запасе для дальнейшего падения котировок. Полагаем, что акции продолжат снижаться и через две недели будут торговаться в коридоре 102,8-100 руб.".

