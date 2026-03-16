Курс пары евро/доллар может упасть до 1,10 в ближайшие недели - "ВТБ Моя Аналитика"

Курс пары евро/доллар (EUR/USD) может упасть до отметки 1,10 в ближайшие недели, подтверждают свой прогноз аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Но и на этом снижение, вероятно, не остановится. Энергетический кризис, произошедший в Европе в 2022 году из-за известных геополитических событий, привел к снижению курса EUR/USD от уровня 1,13 на февраль 2022 года до 0,95 в октябре 2022 года. Нельзя исключать сходной динамики, если конфликт на Ближнем Востоке затянется", - пишут эксперты в комментарии.

