"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "позитивную" оценку акций Совкомбанка с прогнозной стоимостью на уровне 19 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Оцениваем результаты эмитента за 4К25 по МСФО умеренно позитивно. Несмотря на то, что чистая прибыль оказалась несколько ниже наших ожиданий, отмечаем высокую чистую процентную маржу, а также снижение стоимости риска. Последнее может говорить об ослаблении давления со стороны кредитного качества, хотя и требует мониторинга на предмет устойчивости, - пишут эксперты. - Отчисления в прочие резервы несколько смазали этот позитивный эффект, однако отмечаем, что они, в отличие от стоимости риска, носят как правило единоразовый характер".

Аналитики инвесткомпании сохраняют "позитивную" оценку акций Совкомбанка. Соотношение цены акции банка к его прибыли (P/E) с учетом их прогнозов прибыли на год вперед составляет 4х.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.