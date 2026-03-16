Прогнозная цена акций Совкомфлота - 105 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Совкомфлот" на горизонте года составляет 105 рублей за штуку, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2025 год.

Выручка оказалась немного выше прогноза "Интерфакса".

Свободный денежный поток оказался отрицательным по году, так как компания в 4К25 резко нарастила инвестиции, до $370 млн против с $33 млн в 3К25, отмечают эксперты.

Капзатраты в целом за год составили $466 млн.

В такой ситуации дивидендов за 2025 год ожидать не стоит, уверены аналитики.

При этом в 4К25 выручка компании выросла на 15% кв/кв, а скорр. EBITDA - на 13% кв/кв, указывают эксперты телеграм-канала.

"Отмечаем, что инвестиции компании приносят высокую отдачу. "Совкомфлот" может показать существенно лучшие результаты в 2026 году за счет более высокой загрузки флота. Наша цель на двенадцать месяцев по бумагам - 105 руб." - говорится в материале аналитиков.

