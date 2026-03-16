Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций Совкомбанка, коррекция в бумаге - момент для входа или наращивания позиций, говорится в материале аналитиков.

Эмитент опубликовал результаты за 4К25 и весь 2025 год по МСФО.

"На наш взгляд, рынок уже учитывает в котировках то, что 2025 год был не самым успешным для банка. В то же время мы видим, что в 4К25 продолжилось восстановление основных метрик регулярного бизнеса (в первую очередь рост процентной маржи и снижение стоимости риска)", - отмечают эксперты.

Менеджмент Совкомбанка на данном этапе предпочел ограничиться аккуратным заявлением по ожиданиям на 2026 год: он рассчитывает на "постепенное восстановление рентабельности до более привычного уровня".

"По нашим оценкам, в 2026 году регулярная прибыль банка может восстановиться до уровней 2023 года (>95 млрд руб., ROE >23%), что предполагает P/E 2026П на уровне 3,1х и 16%-ный дисконт к Сбербанку", - указывают в Альфа-банке.

"Мы подтверждаем позитивный взгляд на акции Совкомбанка и рассматриваем коррекцию в бумаге как момент для входа или наращивания позиций. На наш взгляд, ключевыми катализаторами роста цены акций, помимо предстоящих решений по денежно-кредитной политике, станут квартальные раскрытия результатов в течение 2026 года", - пишут аналитики в обзоре.

