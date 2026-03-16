Нефть дорожает в понедельник утром

Уолл-стрит закрылась в пятницу падением индексов на 0,3-0,9%. Рынки акций АТР не показывают единой динамики в понедельник. Нефть дорожает утром понедельника, Brent торгуется у $105 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке.

Министерство торговли США в пятницу неожиданно пересмотрело оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2025 года, понизив ее вдвое - до 0,7% с 1,4%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, предполагали сохранение показателя на предварительно объявленном уровне.

Между тем доходы и расходы американцев в январе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается в другом отчете министерства. Эксперты ждали роста доходов на 0,5%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в январе вырос на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении. В декабре рост PCE составлял 0,4% в помесячном и 2,9% в годовом выражении. Рынок ожидал роста этого показателя в упомянутых сравнениях на 0,3% и на 2,9% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в позапрошлом месяце увеличился на 0,4% за месяц и на 3,1% за год - максимальными темпами с марта 2024 года. В декабре PCE Core вырос на 0,4% месяц к месяцу и на 3% год к году. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику этого индекса при оценке рисков инфляции.

Тем временем президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что американские военные планируют на неделе с 16 марта нанести мощные удары по Ирану. Он также предполагает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения в ходе американо-израильских ударов по Тегерану.

Акции Adobe Inc. упали на 7,6% по итогам торгов после того, как крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений объявил о грядущем уходе Шантану Нарайена с поста главного исполнительного директора, который он занимал 18 лет. Эти новости перекрыли эффект от сильной отчетности компании.

Рыночная стоимость Ulta Beauty рухнула на 14,2%. Владелец сети магазинов косметики сообщил, что ожидает замедления роста продаж в текущем фингоду до 6-7% с 9,7% годом ранее. Инвесторов также разочаровал годовой прогноз прибыли ($28,05-28,55 на акцию против консенсуса FactSet в $28,64).

Производитель полупроводникового оборудования KLA Corp. нарастил капитализацию на 0,6% благодаря решению повысить дивиденды на 21% и провести buyback на $7 млрд.

Toll Brothers, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", также увеличила дивиденды, однако ее бумаги подешевели на 1%.

JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Citigroup Inc. (SPB: C) повысили рыночную стоимость на 0,2%. Wells Fargo (SPB: WFC) сократил ее на 1,5%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 0,7%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 0,9%.

Котировки акций Exxon Mobil (SPB: XOM) выросли на 1,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - снизились на 0,1%.

Бумаги Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подешевели на 3,8% после сообщения The New York Times со ссылкой на источники о задержке выпуска ее ИИ-модели Avocado как минимум до мая. Ранее планировалось, что она выйдет в марте.

Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Nvidia Corp. (SPB: NVDA) уменьшилась на 1,6%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,2%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,4%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,26% - до 46558,47 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,61% - до 6632,19 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,93% и закрылся на отметке 22105,36 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в понедельник, инвесторы оценивают серию китайских статданных и обстановку на Ближнем Востоке.

В выходные США атаковали военные цели на острове Харк, который выступает главным хабом для экспорта иранской нефти.

По данным СМИ, Вашингтон также вскоре представит коалицию стран, которые будут сопровождать суда через Ормузский пролив. Американский лидер Дональд Трамп активно призывает другие страны оказать помощь в обеспечении безопасности этой транспортной артерии. Он заявил, что безопасностью в проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%.

Промышленное производство в Китае в январе-феврале увеличилось на 6,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Рост ускорился по сравнению с 5,2% в декабре 2025 года. При этом аналитики ожидали замедления до 5,1%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в минувшие два месяца повысились на 2,8% и составили 86,08 трлн юаней ($12,48 трлн). Это максимальный прирост с октября 2025 года. В декабре показатель поднялся на 0,9%. Эксперты прогнозировали ускорение подъема до 2,5% в минувшие два месяца.

Инвестиции в основные активы в январе-феврале выросли на 1,8% относительно аналогичного периода 2025 года. Предполагалось сокращение на 0,4%.

Безработица в Китае в феврале повысилась до 5,3% с 5,1% месяцем ранее. Эксперты изменений не ожидали.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги BYD, дорожающие на 7%.

Рыночная стоимость Xiaomi (SPB: 1810) повышается на 4,9%, JD Health International - на 4,7%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 4,6%, Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) - на 6,1%.

Капитализация Zijin Mining Group уменьшается на 3,6%, CNOOC - на 3,1%, CMOC Group и China Hongqiao Group - на 2,3%, China Resources Power Holdings - на 2,1%

Значение японского Nikkei 225 снижается на 0,1%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Furukawa Electric (-6,2%).

Рыночная стоимость Fujikura уменьшается на 5%, Tokyo Electric Power - на 4,4%, Isuzu Motors - на 4,1%, Ebara - на 4%.

Цена бумаг Ibiden увеличивается на 3,8%, Sumco - на 3,4%, NH Foods - на 2,2%, SCREEN Holdings - на 2,4%, Denka - на 1,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,1%.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 2%, SK Hynix - на 5,3%.

Цена бумаг Hyundai Motor снижается на 2,9%, Posco - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,4%.

Капитализация BHP уменьшилась на 1,2%, Rio Tinto - 2%.

Цены на нефть растут утром в понедельник из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск растет на $1,74 (1,69%), до 104,88 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на $2,68 (2,67%), до $103,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,98 (0,99%), до $99,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2,98 (3,11%), до $98,71 за баррель.

За минувшую неделю Brent ушла вверх на 11,3%, WTI - на 8%. С начала месяца обе марки подскочили в цене более чем на 40% и обновили максимумы с 2022 года на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В ответ на удары Израиля и США по своей территории Иран заблокировал проход судов по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% всех мировых нефтяных потоков, и атаковал объекты нефтегазовой инфраструктуры в соседних странах.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата важнейшего нефтехранилища Ирана на острове Харк, сообщило издание Axios со ссылкой на источники. Один из собеседников портала уточнил, что Трампа привлекает идея прямого захвата острова Харк, потому что это стало бы "экономическим ударом по режиму", так как лишило бы Тегеран финансирования.

"Американские удары по острову Харк в минувшие выходные повысили опасения перебоев поставок, поскольку основная часть иранского экспорта нефти проходит через него", - отметили аналитики ING.

Трамп активно призывает другие страны оказать помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива. Он заявил, что безопасностью в проливе должны заняться страны, которые получают через него нефть.

"США разгромили и полностью уничтожили Иран в военном, экономическом и любом другом смысле, а страны мира, получающие нефть через Ормузский пролив, должны заняться им, и мы серьезно поможем," - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на одну и составило 412 единиц. Число газовых буровых также повысилось на одну, до 133 единиц.