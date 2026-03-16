Рубль попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань на текущей неделе - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль на текущей неделе, вероятно, попытается стабилизироваться в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Движение курса рубля на прошлой неделе происходило с некоторым опережением темпов ослабления валют ЕМ относительно доллара США, что указывает на наличие внутренних драйверов, которые пока остаются сильнее фактора роста цен на нефть, отмечает эксперт: приостановка продаж валюты в рамках бюджетного правила, накопление средств экспортерами для платежей по валютному долгу, дефицит юаневой ликвидности на внутреннем рынке.

Тем не менее, по мнению Попова, краткосрочный потенциал ослабления рубля ограничен и уже на текущей неделе процесс может приостановиться.

Причиной тому, указывает он в материале ПСБ, может стать изменение тактики экспортеров, которые по аналогии с прошлым сентябрем, могут к середине текущего месяца завершить активное накопление валютных средств под обслуживание долга, а к концу марта нарастить продажи валюты для прохождения довольно крупных налоговых выплат.

"В этой связи на текущей неделе ожидаем попыток стабилизации курса в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб. за юань", - пишет Попов.

