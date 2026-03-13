Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Рынок акций РФ на уходящей неделе умеренно подрос вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как металлы забуксовали в росте и снизились внешние фондовые площадки из-за опасений разгона мировой инфляции; сдерживало покупателей отсутствие ясности с датой и местом следующего раунда трехсторонних переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи в начале недели поднимался выше 2910 пунктов, но завершил пятидневку в районе 2870 пунктов.

В период со 9 по 13 марта индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 2871,86 пункта, индекс РТС потерял 0,7% и достиг 1127,7 пункта. Майский фьючерс на нефть Brent за этот период взлетел на 10,5%, до $101,43 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 1,08 рубля, до 80,2254 руб./$1.

Рынок акций начал неделю с роста на бумагах нефтегазовых компаний на фоне раллировавшей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке (фьючерс на Brent протестировал $100 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район рубежа 2900 пунктов, обновив максимум с сентября прошлого года. Лидерами роста выступили акции "Роснефти" (+6,6%), "НОВАТЭКа" (+4,5%), "ЛУКОЙЛа" (+3,4%) и "Татнефти" (+3,2%).

Внешние фондовые площадки находились под давлением продаж на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, что подогревало опасения усиления инфляционных процессов (особенно в азиатских странах - импортерах энергоносителей).

Цена нефти Brent в течение дня превышала $118,5 за баррель, после чего скорректировалась вечером в район $99 за баррель. Откат цен спровоцировали сообщения, что министры финансов государств G7 обсудят возможность коллективного высвобождения нефти из стратегических резервов при координации Международного энергетического агентства.

На фоне военных действий на Ближнем Востоке значительная часть поставок нефти из региона оказалась заблокированной из-за фактического закрытия Ормузского пролива, и крупные производители вынуждены сокращать добычу по мере заполнения хранилищ.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вниз вслед за нефтью (фьючерс на Brent откатился в район $88,5 за баррель), сдерживающим продавцов фактором выступили надежды на продолжение переговорного процесса по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи опустился ниже 2855 пунктов при смешанной динамике цен blue chips. Лидерами снижения выступили недавние фавориты - акции "НОВАТЭКа" (-6,1%), "Татнефти" (-4,5%) и "Роснефти" (-3,6%); подорожали бумаги "Полюса" (+3,7%), ПАО "Южуралзолото" (+3,4%) на фоне роста золота.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все стороны заинтересованы в продолжении переговоров по Украине в трехстороннем формате, а США готовы продолжать свои посреднические усилия. При этом Песков уточнил, что конкретных дат и мест по продолжению трехсторонних переговорах пока нет.

Нефть откатилась на сигналах деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Давление на котировки оказали заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном, вероятно, приближается к концу, а американская военная операция продвигается с заметным опережением графика.

Также Трамп сообщил, что власти США готовы на время ослабить связанные с нефтью санкции в отношении ряда стран, чтобы снизить цены.

Глава МЭА Фатих Бироль созвал внеочередное совещание министров стран - участниц агентства, чтобы оценить текущую ситуацию на мировом рынке нефти на предмет решения о высвобождении стратегических резервов.

Саудовская Аравия снизила объемы производства нефти на 2-2,5 млн баррелей в сутки (б/с), ОАЭ - на 500-800 тыс. б/с, Кувейт - примерно на 500 тыс. б/с, Ирак - примерно на 2,9 млн б/с, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В среду рынок акций консолидировался в боковике при смешанной динамике blue chips - попытки роста вслед за отскоком нефти (фьючерс на Brent поднялся к $92 за баррель) завершились выборочной фиксацией прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с мировых сырьевых и фондовых площадок. Индекс МосБиржи завершил день ниже 2855 пунктов после локального роста днем выше 2870 пунктов. Лидерами роста выступили акции "Совкомфлота" (+5,3%), "НОВАТЭКа" (+3,5%) и "ФосАгро" (+2,2%).

Сбербанк (+0,1%) в январе-феврале 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,4% (до 324,6 млрд рублей), в феврале прибыль выросла на 21,1% (до 162,8 млрд рублей), сообщил банк в отчетности.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф накануне вечером заявил в интервью CNBC, что запланированная на неделе трехсторонняя встреча США, РФ и Украины теперь должна пройти на следующей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что опция проведения трехсторонней встречи РФ-США-Украина в Стамбуле существует, но пока конкретики по следующему раунду переговоров нет. "Как только появится точная информация, мы вас проинформируем", - сказал журналистам представитель Кремля.

Вечером в среду Песков заявил, что попытки киевского режима атаковать с помощью дронов компрессорные станции "Русская" и "Береговая", которые обеспечивают на берегу работу "Турецкого" и "Голубого" потоков, являются проявлением безответственности на фоне глобального энергетического кризиса.

Власти США информировали партнеров из Европы, что возможное ослабление американских ограничительных мер против нефтяного сектора РФ коснется в основном поставок в Индию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

МЭА предложило высвободить рекордный объем нефти из стратегических резервов, чтобы ограничить рост цен в условиях ближневосточного конфликта, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, этот объем превысит 182 млн баррелей, высвобожденные странами МЭА в начале российско-украинского конфликта в 2022 году.

Министры энергетики стран G7 выразили поддержку идее принятия упреждающих мер, в частности, использования нефтяных стратегических резервов, из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на коммюнике министров.

Тем временем, КСИР объявил о новой волне ударов по объектам США и Израиля на Ближнем Востоке, сообщил иранский телеканал Press TV. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, ознакомленные с последними данными американской разведки, что Иран начал устанавливать морские мины в Ормузском проливе.

Аналитики Минэнерго США допускают, что пик приостановки добычи в регионе придется на начало апреля, прежде всего со стороны Ирака, меньшие объемы выпадут в Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейте.

В четверг рынок акций РФ вырос на фоне дальнейшего отскока мировых цен на нефть (фьючерсы на Brent поднялись в район $100 за баррель) из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи превысил 2870 пунктов, при этом динамика blue chips оказалась смешанной на фоне выборочной фиксации прибыли игроками. Лидировали в росте акции "НОВАТЭКа" (+2,4%), "Роснефти" (+2,1%), "Совкомфлота" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), при этом подешевели акции металлургических компаний.

Чистая прибыль "Татнефти" (+0,7%) по РСБУ в 2025 году снизилась по сравнению с 2024 годом на 42% (до 145,8 млрд рублей), а прибыль по МСФО сократилась на 48% (до 158,62 млрд руб.), сообщается в отчетах компании. При этом результат по МСФО оказался выше консенсус-прогноза на уровне 143,83 млрд рублей.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о прошедшей встрече представителей США и России в американском штате Флорида, со стороны РФ делегацию возглавил спецпосланник Кирилл Дмитриев. Делегации обсудили различные темы и договорились поддерживать связь.

Тем временем в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ, сообщается, перенос повышения НДС и других налогов и сборов в цены, судя по инфляции за январь и недельным данным за февраль, в целом закончился, значимые вторичные эффекты от налоговых новаций малозаметны. Департамент ЦБ оценивает реализовавшийся масштаб переноса прямого повышения НДС в цены в январе в 0,3-0,4 процентного пункта (из прироста цен месяц к месяцу с сезонной корректировкой на 1,1%).

Нефть возобновила рост после известий, что иранский подводный беспилотник атаковал два нефтяных танкера в Персидском заливе.

Ближневосточные страны продолжили сокращать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ. При этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его больше беспокоит предотвращение появления у Ирана ядерного оружия, чем рост цен на нефть.

МЭА назвало перебои поставок нефти из-за ближневосточного конфликта самыми масштабными в истории мирового нефтяного рынка, при этом страны-участницы МЭА договорились о высвобождении рекордных 400 млн баррелей из своих стратегических резервов.

Новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в телевизионном обращении заявил в четверг, что Тегеран не намерен прекращать блокирование Ормузского пролива, и будет дальше использовать это как инструмент давления.

В пятницу рынок акций консолидировался при смешанной динамике blue chips, игроки выборочно фиксировали прибыль перед выходными на фоне коррекции нефти вниз и в ожидании свежих данных Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2870 пунктов после дневного локального роста выше 2890 пунктов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на следующий раунд переговоров по урегулированию кризиса на Украине, посредником в которых выступают США, но по дате и месте их проведения договоренностей все еще нет.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил в телеграм-канале, что министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.

Между тем министр энергетики США Крис Райт заявил ранее, что США не намерены смягчать санкции в отношении нефтяного сектора РФ. "Россия не получит смягчения санкций", - цитируют его американские СМИ. Кроме того, по словам главы Минэнерго, Штаты также в будущем могут отказаться от поставок обогащенного урана из РФ.

В период со 9 по 13 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги ПАО "ИВА" (+9%), "Роснефти" (+7%), "Совкомфлота" (+7%); хуже рынка оказались акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-5%), "АЛРОСА" (-3%), ПАО "Россети Урал" (-2%).

Рынок акций РФ в середине марта может сохранить попытки роста в ожидании следующего раунда переговоров по мирному украинскому урегулированию, а также решения ЦБ РФ по ключевой ставке на заседании 20 марта; влияние на настроения инвесторов также будет оказывать динамика commodity в свете развития ситуации на Ближнем Востоке. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2800-2950 пунктов, для индекса РТС - 1100-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".