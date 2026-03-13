.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу упал в паре с юанем, обновил минимум с сентября 2025г
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с ожидавшихся в декабре 2,4%, сообщается в обзоре Global Economic Outlook (GEO). "Мировая экономика хорошо держится, несмотря на череду...
 
Стоимость активов под управлением УК в 2025 году выросла на 24%
Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) в четвертом квартале 2025 года достигла 32,6 трлн рублей, что на 4,1% больше в квартальном выражении и на 24,2% в годовом, говорится в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний"...
 
Камбину предложили поискать более амбициозный подход к внедрению ИИ
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий IT-отрасль, поручил Федеральным органам исполнительной власти (ФОИВам) доработать ключевые показатели эффективности (КПЭ) по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях. КПЭ - это целевые...
 
13 марта 2026 года 19:28

Рубль в пятницу упал в паре с юанем, обновил минимум с сентября 2025г

Москва. 13 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль упал, обновив минимальное значение с сентября 2025 года. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,676 руб., что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань рос до 11,692 руб. впервые с 26 сентября 2025 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 14 марта на 1,16 рубля, до 80,2254 руб./$1, и поднял курс евро на 59,54 копейки, до 91,9847 руб./EUR1.

"Рубль продолжил ослабевать и впервые с сентября 2025 года достиг отметки 11,6 за юань. Влияние на отечественную валюту продолжает оказывать приостановка продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила. На этой неделе ЦБ опубликовал аналитику по факторам ослабления рубля в феврале. По оценке регулятора, ключевое влияние на динамику могло оказать сокращение продаж валюты экспортерами на $1,6 млрд в месячном исчислении - до рекордно низких $3,5 млрд. В среднем в 2024-2025 годах продажи составляли около $10 млрд в месяц. При этом ослабление рубля идет вразрез с ростом мировых цен на нефть (+40% за две недели), и по всей видимости, отражает лаги с поступлением валютной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2026 года уменьшилось на 10,5%, до $6,6 млрд, по сравнению с $7,4 млрд в январе 2025 года, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Экспорт в январе составил $27,5 млрд, сократившись по сравнению с январем 2025 года на 8,1%, импорт упал на 7,3% - до $20,9 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $45 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $90 млрд, объем экспорта - $399 млрд, импорта - $309 млрд.

Денежно-кредитная политика (ДКП) пока должна оставаться жесткой для минимизации вторичных эффектов от временных и разовых проинфляционных факторов, а также для обеспечения снижения инфляции и последующего закрепления ее на целевом уровне, говорится в обзоре ЦБ РФ.

"В начале 2026 года реализовался временный проинфляционный эффект от повышения ставки НДС и других сборов, а в конце года дополнительный вклад в рост цен внесет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. ДКП пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне", - отмечает Банк России.

ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет через неделю, 20 марта.

Цены на нефть перешли к умеренному росту вечером в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне ближневосточного конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск выросла на 1,2%, до $101,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,87%, до $96,54 за баррель.

С начала недели Brent подорожала более чем на 8%, WTI - более чем на 5%. Накануне оба сорта завершили торги на максимумах с августа 2022 года. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже почти две недели, и аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) оценивают потери поставок на мировой рынок в марте в 8 млн баррелей в сутки.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 13 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг упала на 7 базисных пунктов - до 14,96% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в пятницу опустились на 1 базисный пункт и составили 15,35% и 15,88% годовых, версия на 6 месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта - до 16,69% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 марта 2026 года 19:30
Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке
Рынок акций РФ на уходящей неделе умеренно подрос вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как металлы забуксовали в росте и снизились внешние фондовые площадки из-за опасений разгона мировой инфляции; сдерживало покупателей отсутствие ясности с датой и местом следующего раунда трехсторонних переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи в начале недели поднимался выше 2910 пунктов, но завершил пятидневку в районе 2870 пунктов.    читать дальше
.
13 марта 2026 года 19:27
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался выше 2870п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом индикатора
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочного сокращения позиций игроками перед выходными и выходом данных Росстата по февральской инфляции, поддержку нефтяному сектору оказывала выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил торги чуть выше 2870 пунктов после дневного локального роста выше 2890 пунктов.    читать дальше
.
13 марта 2026 года 19:03
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка против банка "Санкт-Петербург"
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка / шорт в акциях банка "Санкт-Петербург" с ожидаемой доходностью 15% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера. Аналитики прогнозируют, что ключевая ставка опустится с текущих 15,5% до 10-12% к концу 2026 года. Это ослабит...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 19:00
Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900п индекса Мосбиржи - ПСБ
Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. По их мнению, основными факторами поддержки станут повышенные цены на нефть и предстоящее заседание Банка России, на котором эксперты банка ожидают снижения...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 18:46
Акции Broadcom привлекательны для долгосрочных покупок - "Финам"
Акции Broadcom Inc. привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Broadcom с целевой ценой $441,2 за убмагу, что соответствует потенциалу роста на 31%. "Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 18:42
Инвестбанк "Синара" снизил оценку акций ТМК на 4%, сохранив рекомендацию "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) со 150 до 144 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Аналитики обновили модель оценки ТМК с учетом финансовых результатов за 2025 год. Рекомендация "покупать" для бумаг...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 18:32
Вероятны попытки пары рубль/юань вернуться в диапазон 11-11,5 руб./юань до конца марта - ПСБ
Вероятны попытки пары рубль/юань вернуться в диапазон 11-11,5 руб./юань до конца марта, полагают аналитики банка ПСБ. "На предстоящей неделе мы ожидаем попыток стабилизации пары CNY/RUB в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань, - пишут эксперты в комментарии. - Оказывать давление на рубль...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 18:20
"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Совкомбанка на уровне "держать"
"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Совкомбанка на уровне "держать", говорится в комментарии аналитика Егора Дахтлера. Совкомбанк опубликовал консолидированные финансовые показатели за 2025 год. Чистая прибыль компании составила 53 млрд рублей - на 31% меньше, чем годом ранее. Рентабельность...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 18:04
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5884 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 30,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Лозового. "Как мы и ожидали, совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 17:30
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций МГКЛ до 5 руб
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,2 руб. до 5,0 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 89% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. Группа продемонстрировала...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 17:11
"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях ФосАгро против ММК"
"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях "ФосАгро" / шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", говорится в обзоре брокера. Доходность идеи составила 18,5% (16,5% за вычетом комиссии) с момента открытия 2 февраля. Бумаги "ФосАгро" за это время прибавили в цене...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 17:01
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", говорится в материале аналитика Егора Объедкова. "Совкомфлот" опубликовал финрезультаты за 4 квартал и весь 2025 год. "Беспрецедентное санкционное давление материально повлияло на возможности компании полноценно использовать...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 16:36
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Татнефти
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 765,9 руб. и 756,3 руб. соответственно, сообщается в комментарии. "Татнефть" с начала года выросла на 10%, заметно опередив рынок (+4% по индексу Мосбиржи), -...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 16:22
Совокупный объем дивидендных выплат на рынке РФ в 2026г составит порядка 3,2 трлн руб. - "Т-Инвестиции"
Российские компании в 2026 году могут выплатить порядка 3,2 трлн рублей дивидендов, полагают аналитики "Т-Инвестиций". Около 2 трлн рублей (примерно 60% этой суммы) будет выплачено акционерам с 20 апреля по конец августа - в рамках весенне-летнего дивидендного сезона, когда многие компании...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 16:03
"Финам" повысил целевую цену обыкновенных акций Татнефти до 747 руб., "префов" - до 705,9 руб
"Финам" повысил целевую цену обыкновенных акций "Татнефти" с 627 руб. до 747 руб., "префов" - с 606,3 руб. до 705,9 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 17,3% и 19,1% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Повышение целевой цены...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.