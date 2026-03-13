Рубль в пятницу упал в паре с юанем, обновил минимум с сентября 2025г

Москва. 13 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль упал, обновив минимальное значение с сентября 2025 года. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,676 руб., что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань рос до 11,692 руб. впервые с 26 сентября 2025 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара с 14 марта на 1,16 рубля, до 80,2254 руб./$1, и поднял курс евро на 59,54 копейки, до 91,9847 руб./EUR1.

"Рубль продолжил ослабевать и впервые с сентября 2025 года достиг отметки 11,6 за юань. Влияние на отечественную валюту продолжает оказывать приостановка продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила. На этой неделе ЦБ опубликовал аналитику по факторам ослабления рубля в феврале. По оценке регулятора, ключевое влияние на динамику могло оказать сокращение продаж валюты экспортерами на $1,6 млрд в месячном исчислении - до рекордно низких $3,5 млрд. В среднем в 2024-2025 годах продажи составляли около $10 млрд в месяц. При этом ослабление рубля идет вразрез с ростом мировых цен на нефть (+40% за две недели), и по всей видимости, отражает лаги с поступлением валютной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе 2026 года уменьшилось на 10,5%, до $6,6 млрд, по сравнению с $7,4 млрд в январе 2025 года, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Экспорт в январе составил $27,5 млрд, сократившись по сравнению с январем 2025 года на 8,1%, импорт упал на 7,3% - до $20,9 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $45 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $90 млрд, объем экспорта - $399 млрд, импорта - $309 млрд.

Денежно-кредитная политика (ДКП) пока должна оставаться жесткой для минимизации вторичных эффектов от временных и разовых проинфляционных факторов, а также для обеспечения снижения инфляции и последующего закрепления ее на целевом уровне, говорится в обзоре ЦБ РФ.

"В начале 2026 года реализовался временный проинфляционный эффект от повышения ставки НДС и других сборов, а в конце года дополнительный вклад в рост цен внесет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. ДКП пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне", - отмечает Банк России.

ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет через неделю, 20 марта.

Цены на нефть перешли к умеренному росту вечером в пятницу и завершают в плюсе вторую неделю подряд на фоне ближневосточного конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск выросла на 1,2%, до $101,65 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,87%, до $96,54 за баррель.

С начала недели Brent подорожала более чем на 8%, WTI - более чем на 5%. Накануне оба сорта завершили торги на максимумах с августа 2022 года. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже почти две недели, и аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) оценивают потери поставок на мировой рынок в марте в 8 млн баррелей в сутки.

Ставки межбанковского кредитного рынка понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 13 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг упала на 7 базисных пунктов - до 14,96% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в пятницу опустились на 1 базисный пункт и составили 15,35% и 15,88% годовых, версия на 6 месяцев уменьшилась на 2 базисных пункта - до 16,69% годовых.