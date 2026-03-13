Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с ожидавшихся в декабре 2,4%, сообщается в обзоре Global Economic Outlook (GEO). "Мировая экономика хорошо держится, несмотря на череду...
 
Стоимость активов под управлением УК в 2025 году выросла на 24%
Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) в четвертом квартале 2025 года достигла 32,6 трлн рублей, что на 4,1% больше в квартальном выражении и на 24,2% в годовом, говорится в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний"...
 
Камбину предложили поискать более амбициозный подход к внедрению ИИ
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий IT-отрасль, поручил Федеральным органам исполнительной власти (ФОИВам) доработать ключевые показатели эффективности (КПЭ) по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях. КПЭ - это целевые...
 
13 марта 2026 года 19:27

Рынок акций РФ в пятницу консолидировался выше 2870п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом индикатора

Москва. 13 марта. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочного сокращения позиций игроками перед выходными и выходом данных Росстата по февральской инфляции, поддержку нефтяному сектору оказывала выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил торги чуть выше 2870 пунктов после дневного локального роста выше 2890 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2871,86 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1127,7 пункта (-1,45%); лидерами снижения выступили акции "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,8%), но подорожали бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 марта, составил 80,2254 руб. (+1,16 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС просел на 0,7% на фоне роста доллара от ЦБ РФ на 1,08 рубля.

Также подешевели в пятницу акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

Акции "Совкомфлота" подросли, но с утра бумаги оставались под давлением на фоне отчета за 2025 год по МСФО, показавшего чистый убыток компании в размере $648,4 млн против прибыли годом ранее. Выручка в 2025 году составила $1,064 млрд на основе ТЧЭ (консенсус - $1,056 млрд).

Подорожали в пятницу "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "Хэдхантера" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Москва рассчитывает на то, что новый раунд переговоров по урегулированию кризиса на Украине, посредником в которых выступают США, состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся на то, что очередной раунд состоится, но пока нам нечего вам сообщить о конкретных договоренностях по дате и по времени его проведения", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретарю президента был задан вопрос о том, нет ли в Кремле опасений относительно того, что в связи с ситуацией вокруг Ирана США будут меньше уделять внимания украинскому урегулированию.

"Нет, таких опасений в настоящий момент не возникает. Наши контакты с американскими визави не дают оснований для таких сомнений. Мы по-прежнему высоко ценим готовность Соединенных Штатов оказывать посреднические услуги в поисках мирного урегулирования вокруг украинского кризиса", - сказал Песков.

Также Песков сообщил, что решение США по смягчению ограничений на поставку энергоносителей из РФ - это попытка стабилизировать энергорынки, в России это расценивают как ситуативное совпадение интересов Москвы и Вашингтона.

"В данном случае мы видим действия Соединенных Штатов - попытку стабилизировать энергетические рынки, в этом плане наши интересы совпадают. Мы слышали заявления представителей Соединенных Штатов о том, что это исключение сделано сейчас действительно для уже загруженной до 12 марта нефти. Но также было и заявление, что в целом далее США не планируют снимать какие-либо нефтяные санкции с Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам на просьбу прокомментировать решение США по смягчению ограничений в отношении российских энергоносителей.

И добавил: "Поэтому в настоящий момент ситуативно действительно наши интересы совпадают, вот таким образом мы это и расцениваем".

На фоне нарастающего энергетического кризиса смягчение ограничений на российские энергоносители выглядит все более неизбежным, несмотря на сопротивление части брюссельской бюрократии, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Министр финансов США Скотт Бессент объявил не только о смягчении ограничений для Индии на закупку российской нефти, но и о снятии всех ограничений с около 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите", - написал он в телеграм-канале.

Между тем министр энергетики США Крис Райт заявил ранее, что США не намерены смягчать санкции в отношении нефтяного сектора РФ. "Россия не получит смягчения санкций", - цитируют его американские СМИ.

Кроме того, по словам главы Минэнерго, Штаты также в будущем могут отказаться от поставок обогащенного урана из РФ.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, неделя на рынке акций РФ оказалась довольно волатильной под влиянием событий на Ближнем Востоке, по ее итогам индекс МосБиржи подрос всего на 0,6%. Скачок нефтяных цен выше уровня $100 за баррель в понедельник (в моменте до почти $120) способствовал резкому росту акций российских нефтегазовых компаний, что было связано с закрытием коротких позиций игроками, но далее рынки начали корректироваться. В пятницу индекс МосБиржи снова подрос на фоне роста стоимости нефти выше $100 за баррель.

Дополнительную поддержку акциям нефтегазового сектора оказало временное разрешение США на продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. Нарушение судоходства в Ормузском проливе оказалось позитивным фактором и для компаний ненефтяного экспорта, например, производителя удобрений "Фосагро". Также стало известно, что "Русал" ведет переговоры с японскими производителями автозапчастей, пытающимися снизить риски от блокировки Ормузского пролива. Фактором поддержки для экспортеров выступило также ослабление рубля, в частности, из-за прекращения продаж валюты в рамках бюджетного правила Банком России и на ожиданиях модификации бюджетного правила, полагает эксперт.

На следующей неделе состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке, наиболее вероятным представляется ее снижение на 50 б.п., до 15% годовых, на фоне замедления инфляции и экономического роста. Тем не менее, в последнее время внешний и внутренний контекст меняется достаточно быстро, поэтому баланс факторов ближе к заседанию может поменяться. В фокусе - события на Ближнем Востоке, которые могут привести к ускорению глобальной инфляции и планируемый пересмотр бюджетного правила. Ожидается, что изменение параметров бюджетного правила будет детально рассмотрено Банком России 20 марта, заключил Алексеев.

По оценке эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рост индекса МосБиржи на неделе помогли обеспечить ралли цен на энергоносители, послабление санкций со стороны США на российские поставки нефти, а также откат рубля. Индекс МосБиржи подступил ближе к 2900 пунктам, где подъем сталкивается с техническим сопротивлением.

В то же время сохраняется градус неопределенности: по-прежнему не ясно, когда и где продолжатся переговоры по украинскому урегулированию, частичное снятие санкций с российской нефти не поддержали в Великобритании и вряд ли поддержат в ЕС, а ослабление рубля текущими темпами может увеличить осторожность ЦБ РФ на предстоящем через неделю заседании.

Мировые фондовые рынки на этой неделе пребывали в минорных настроениях, поскольку ценовой всплеск сырья вызвал опасения роста инфляции в США и Европе, а азиатские страны оказались главными пострадавшими от перекрытия Ормузского пролива. В начале будущей недели на общие настроения может повлиять блок макроданных по КНР за февраль, в том числе по объемам промпроизводства и розничным продажам. В США станут известны объемы промышленного производства за прошлый месяц. На российском рынке "Полюс" представит финансовые результаты по МСФО за 2025 г.

Если ближайшие российские макроданные, в частности, ИПЦ за февраль и инфляционные ожидания населения выйдут благоприятными, настрой покупателей может улучшиться, при этом реакция на само монетарное решение регулятора по факту, если оно будет соответствовать базовым ожиданиям рынка, может оказаться нейтральной, считает Шепелев.

По словам эксперта компании "БКС МИ" Андрея Мамонтова, Ормузский пролив остается закрытым, создавая в ближайшие недели угрозу заполнения нефтехранилищ у ключевых экспортеров нефти в регионе. Это может усилить текущее сокращение добычи и сохранит цены на нефть на высоких значениях. С другой стороны, цены пробуют сдерживать снятием санкций с РФ и использованием резервов нефти стран G7.

В пятницу нефть Brent продолжила проторговку зоны целей отскока $95,75-103,22 за баррель. Пока нет слома локального минимума $81,16 за баррель, контроль за ценами останется на стороне покупателей; допускается движение цен внутри диапазона $90-110 за баррель, считает эксперт.

На заседании правящей в Японии Либерально-демократической партии подняли вопрос отмены санкций против РФ на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Япония на 90% зависит от ближневосточных поставок нефти и газа, а транспортировка занимает от трех недель до месяца. США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из РФ, загруженных на суда до 12 марта. Это краткосрочная мера, направленная на снижение цен на энергоносители - новая лицензия не распространяется на транзакции, связанные с Ираном, и действует до 12 апреля. Временное снятие санкций США затронет около 100 млн баррелей российской нефти в транзите. Россия зарабатывает дополнительно $150 млн в день на продаже нефти на фоне роста цен, и ожидается, что к концу месяца бюджет получит до $5 млрд дополнительных доходов, считает Мамонтов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, основную часть недели российские индексы акций двигались в боковых диапазонах из-за отступления нефтяных котировок от многолетних максимумов, отсутствия даты следующего раунда переговоров по Украине, а также стагнации цен на металлы. Кризис на Ближнем Востоке оказал поддержку энергетическим и химическим компаниям, а ожидания увеличения экспорта российской нефти и временное ослабление США санкций против "черного золота" из РФ вызвали покупки в бумагах "Совкомфлота".

В МЭА объявили о реализации нефти из стратегических резервов в объеме 400 млн баррелей, а в США на один месяц ослабили санкции против российской нефти в море, что должно добавить к мировому предложению еще около 100 млн баррелей. Новости о мерах поддержки рынка в моменте не вызвали значимой реакции в котировках, но ограничивали их рост. Цены на золото, в то же время, оставались под давлением сильного доллара и к концу недели опустились к $5050 за унцию, отметила аналитик.

Высокие цены на энергоносители продолжают предупреждать об инфляционных рисках, что заставляет инвесторов фиксировать позиции перед выходными. На следующей неделе итоги заседаний подведут ключевые западные финансовые регуляторы - Федрезерв, ЕЦБ и Банк Англии: изменений процентных ставок на данный момент не ожидается. Цены на нефть пытаются удержать отметку $100 за баррель по сорту Brent. В ближайшие дни настроения на российском рынке, вероятно, будут определяться динамикой сырьевых площадок и ожиданиями подведения итогов заседания ЦБ РФ. Рубль, тем временем, может оставаться под давлением рисков корректировки бюджетного правила, которые могут реализоваться уже в следующую пятницу, полагает Кожухова.

Аналитик компании "Алор брокер" Игорь Соколов полагает, что индекс МосБиржи может достичь рубежа 2900 пунктов при дальнейшем росте нефти.

Выпуск резервов странами МЭА уже отыгран и не убедил нефтетрейдеров в том, что это может надолго сбить цены. Решение же США вывести из-под санкций российскую нефть, загруженную в танкеры до 12 марта, также не окажет весомую поддержку ни мировому рынку нефти, ни российским нефтяникам. Однако если ситуация на глобальном нефтяном рынке продолжит ухудшаться, то можно надеяться на дальнейшее ослабление нефтяных санкций в отношении России, считает аналитик.

В целом продолжает складываться впечатление, что для роста российскому рынку акций просто не хватает денег - основная часть инвесторов не спешит переводить капиталы из фондов денежного рынка и облигаций в более рискованные инструменты, заключил Соколов.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,2-0,5%) и США (индексы акций к 18:50 МСК снижаются на 0,1-0,4%).

Экономика США в IV квартале 2025 года увеличилась на 0,7% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 1,4%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Доходы населения США в январе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы также выросли на 0,4%, сообщается в отчете министерства торговли. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ждали роста доходов на 0,5% и повышения расходов на 0,3%.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены возобновили попытки роста и закрепляются выше $100 за баррель, причем подъем наблюдается вторую неделю подряд на фоне ближневосточного конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 мск составила $101,43 за баррель (+1% и +9,2% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $96,26 за баррель (+0,6% и +9,7% накануне).

С начала недели Brent подорожала более чем на 8%, WTI - более чем на 5%. Накануне оба сорта завершили торги на максимумах с августа 2022 года. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается уже почти две недели, и аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) оценивают потери поставок на мировой рынок в марте в 8 млн баррелей в сутки.

Накануне Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую России продажу нефти и нефтепродуктов, сроком на 30 дней. В то же время эксперты отмечают, что этот шаг не решает проблему с дефицитом предложения на мировом рынке.

Между тем новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил накануне, что Тегеран не намерен прекращать блокирование Ормузского пролива, и будет дальше использовать это как инструмент давления.

В то же время индийские СМИ ранее информировали, что как минимум два индийских танкера прошли через пролив, не попав под обстрелы. По данным СМИ, Иран предоставил индийским судам возможность безопасно проходить через пролив после разговора глав МИД двух стран Аббаса Аракчи и Субраманьяма Джайшанкара.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились "префы" ПАО "Красный котельщик" (Ростовская область) (MOEX: KRKO) (-7%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4% и -4,3% "префы").

Выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+17,1% и +15,2% "префы"), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+15,7%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+9,8% и +7,2% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+9,7% и +9,7% "префы"), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+6,5%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,15 млрд рублей (из них 10,65 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 6,47 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").

