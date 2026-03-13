Совокупный объем дивидендных выплат на рынке РФ в 2026г составит порядка 3,2 трлн руб. - "Т-Инвестиции"

Российские компании в 2026 году могут выплатить порядка 3,2 трлн рублей дивидендов, полагают аналитики "Т-Инвестиций". Около 2 трлн рублей (примерно 60% этой суммы) будет выплачено акционерам с 20 апреля по конец августа - в рамках весенне-летнего дивидендного сезона, когда многие компании распределяют наиболее крупные итоговые дивиденды за прошлый год.

По оценкам экспертов брокера, основной объем дивидендов российского рынка в 2026 году, как и прежде, обеспечат Сбербанк и компании нефтегазового сектора. На Сбербанк, "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", "Роснефть", "Газпром нефть" и "Татнефть" приходится около 2 трлн рублей из 3,2 трлн рублей совокупных дивидендов, прогнозируемых на 2026 год.

Среди других крупных плательщиков аналитики выделяют "Полюс" и X5, которые могут направить акционерам около 233 млрд и 168 млрд рублей соответственно.

"В целом дивидендная картина по секторам российского рынка остается неоднородной. В ряде отраслей высокая дивидендная доходность является нормой и одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности акций. В других секторах преобладают компании роста, дивиденды которых играют значительно меньшую роль в структуре общей доходности для акционеров", - говорится в обзоре "Т-Инвестиций".

Средняя дивидендная доходность рынка остается умеренной - примерно 7-8%. При этом общая доходность российского рынка акций в 2026 году может достигнуть около 29% за счет роста котировок бумаг.

"Сложная макроэкономическая конъюнктура заставила менеджмент многих компаний придерживаться более консервативного подхода к управлению капиталом. На этом фоне в 2025 году мы наблюдали заметное сокращение объема дивидендных выплат. С учетом слабых финансовых результатов за прошлый год эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2026 году", - пишут аналитики. В 2025 году российские компании выплатили 3,6 трлн рублей дивидендов, тогда как в 2024 году - 4,3 трлн рублей.

Исторически наиболее привлекательной точкой входа для покупки акций под дивиденды выглядел период за 8-10 недель до даты отсечки, отмечают в "Т-Инвестициях". В среднем такая стратегия обеспечивала около 4-5% доходности в абсолютном выражении, или примерно 30% в годовом выражении.

Эксперты рекомендуют отдавать приоритет качественным компаниям, инвестиционная привлекательность которых не ограничивается только высокими дивидендами в ближайшей перспективе. Среди таких эмитентов они выделяют HeadHunter, "Транснефть", "Циан", Сбербанк и "ДОМ.РФ".

