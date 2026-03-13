13 марта 2026 года 15:25
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне коррекционного снижения цен на нефть
Москва. 13 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, торгуется на максимальных отметках с конца сентября 2025 года. Рубль опускается на фоне понижательной коррекции цен на нефть.
Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,676 руб., что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Юань торгуется выше 11,65 руб. впервые с 26 сентября 2025 года. Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF). Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 59 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,24 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 29 копеек, до 92,2 руб./EUR1. Целевым диапазоном для курса пары юань/рубль на торгах в пятницу выступит 11,3-11,8 руб. за юань, при этом китайская валюта попытается продолжить волну роста, ближайшей технической целью которой может выступать отметка 11,65 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич. Однако уже на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров - в марте объем налоговых отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет за счет выплаты НДД в 1,6 раза относительно уровней января-февраля, отмечает эксперт в обзоре. Рост предложения валюты со стороны экспортеров компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ РФ, в результате чего рубль может перейти к укреплению. Во второй половине марта это приведет к возвращению пары юань/рубль в диапазон 11-11,5 руб. за юань, полагает Зварич. Денежно-кредитная политика (ДКП) пока должна оставаться жесткой для минимизации вторичных эффектов от временных и разовых проинфляционных факторов, а также для обеспечения снижения инфляции и последующего закрепления ее на целевом уровне, говорится в обзоре ЦБ РФ. "В начале 2026 года реализовался временный проинфляционный эффект от повышения ставки НДС и других сборов, а в конце года дополнительный вклад в рост цен внесет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. ДКП пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне", - отмечает Банк России. ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет через неделю, 20 марта. Нефть дешевеет в пятницу, но завершает уверенным ростом вторую неделю подряд на фоне ближневосточного конфликта. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $99,09 за баррель, что на 1,35% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 2,22%, до $93,59 за баррель. С начала недели Brent подорожала более чем на 8%, WTI - более чем на 5%. Накануне оба сорта завершили торги на максимумах с августа 2022 года. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ сроком на 30 дней. Аналитики, однако, отмечают, что этот шаг не решает проблему с поставками, являющуюся более масштабной. Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, и страны региона вынуждены ограничивать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и вызванного этим заполнения хранилищ.
Опубликовано: /Финмаркет/
13 марта 2026 года 19:30
Рынок акций РФ на уходящей неделе умеренно подрос вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как металлы забуксовали в росте и снизились внешние фондовые площадки из-за опасений разгона мировой инфляции; сдерживало покупателей отсутствие ясности с датой и местом следующего раунда трехсторонних переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи в начале недели поднимался выше 2910 пунктов, но завершил пятидневку в районе 2870 пунктов. читать дальше
Москва. 13 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль упал, обновив минимальное значение с сентября 2025 года. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,676 руб., что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань рос до 11,692 руб. впервые с 26 сентября 2025 года. читать дальше
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался выше 2870п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом индикатора
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочного сокращения позиций игроками перед выходными и выходом данных Росстата по февральской инфляции, поддержку нефтяному сектору оказывала выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил торги чуть выше 2870 пунктов после дневного локального роста выше 2890 пунктов. читать дальше
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка / шорт в акциях банка "Санкт-Петербург" с ожидаемой доходностью 15% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера. Аналитики прогнозируют, что ключевая ставка опустится с текущих 15,5% до 10-12% к концу 2026 года. Это ослабит... читать дальше
Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. По их мнению, основными факторами поддержки станут повышенные цены на нефть и предстоящее заседание Банка России, на котором эксперты банка ожидают снижения... читать дальше
Акции Broadcom Inc. привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Broadcom с целевой ценой $441,2 за убмагу, что соответствует потенциалу роста на 31%. "Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу... читать дальше
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) со 150 до 144 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Аналитики обновили модель оценки ТМК с учетом финансовых результатов за 2025 год. Рекомендация "покупать" для бумаг... читать дальше
Вероятны попытки пары рубль/юань вернуться в диапазон 11-11,5 руб./юань до конца марта, полагают аналитики банка ПСБ. "На предстоящей неделе мы ожидаем попыток стабилизации пары CNY/RUB в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань, - пишут эксперты в комментарии. - Оказывать давление на рубль... читать дальше
"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Совкомбанка на уровне "держать", говорится в комментарии аналитика Егора Дахтлера. Совкомбанк опубликовал консолидированные финансовые показатели за 2025 год. Чистая прибыль компании составила 53 млрд рублей - на 31% меньше, чем годом ранее. Рентабельность... читать дальше
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5884 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 30,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Лозового. "Как мы и ожидали, совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в... читать дальше
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,2 руб. до 5,0 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 89% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. Группа продемонстрировала... читать дальше
"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях "ФосАгро" / шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", говорится в обзоре брокера. Доходность идеи составила 18,5% (16,5% за вычетом комиссии) с момента открытия 2 февраля. Бумаги "ФосАгро" за это время прибавили в цене... читать дальше
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", говорится в материале аналитика Егора Объедкова. "Совкомфлот" опубликовал финрезультаты за 4 квартал и весь 2025 год. "Беспрецедентное санкционное давление материально повлияло на возможности компании полноценно использовать... читать дальше
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 765,9 руб. и 756,3 руб. соответственно, сообщается в комментарии. "Татнефть" с начала года выросла на 10%, заметно опередив рынок (+4% по индексу Мосбиржи), -... читать дальше
Совокупный объем дивидендных выплат на рынке РФ в 2026г составит порядка 3,2 трлн руб. - "Т-Инвестиции"
Российские компании в 2026 году могут выплатить порядка 3,2 трлн рублей дивидендов, полагают аналитики "Т-Инвестиций". Около 2 трлн рублей (примерно 60% этой суммы) будет выплачено акционерам с 20 апреля по конец августа - в рамках весенне-летнего дивидендного сезона, когда многие компании... читать дальше
