Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне коррекционного снижения цен на нефть

Москва. 13 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, торгуется на максимальных отметках с конца сентября 2025 года. Рубль опускается на фоне понижательной коррекции цен на нефть.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,676 руб., что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Юань торгуется выше 11,65 руб. впервые с 26 сентября 2025 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 59 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 80,24 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 29 копеек, до 92,2 руб./EUR1.

Целевым диапазоном для курса пары юань/рубль на торгах в пятницу выступит 11,3-11,8 руб. за юань, при этом китайская валюта попытается продолжить волну роста, ближайшей технической целью которой может выступать отметка 11,65 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Однако уже на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров - в марте объем налоговых отчислений со стороны крупных нефтегазовых компаний вырастет за счет выплаты НДД в 1,6 раза относительно уровней января-февраля, отмечает эксперт в обзоре.

Рост предложения валюты со стороны экспортеров компенсирует снижение предложения валюты со стороны ЦБ РФ, в результате чего рубль может перейти к укреплению. Во второй половине марта это приведет к возвращению пары юань/рубль в диапазон 11-11,5 руб. за юань, полагает Зварич.

Денежно-кредитная политика (ДКП) пока должна оставаться жесткой для минимизации вторичных эффектов от временных и разовых проинфляционных факторов, а также для обеспечения снижения инфляции и последующего закрепления ее на целевом уровне, говорится в обзоре ЦБ РФ.

"В начале 2026 года реализовался временный проинфляционный эффект от повышения ставки НДС и других сборов, а в конце года дополнительный вклад в рост цен внесет плановая индексация тарифов на коммунальные услуги. ДКП пока должна оставаться жесткой, чтобы минимизировать проявление вторичных эффектов от временных и разовых факторов на инфляцию и обеспечить ее снижение и последующее закрепление на целевом уровне", - отмечает Банк России.

ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15,5% годовых. При этом регулятор отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет через неделю, 20 марта.

Нефть дешевеет в пятницу, но завершает уверенным ростом вторую неделю подряд на фоне ближневосточного конфликта.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $99,09 за баррель, что на 1,35% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 2,22%, до $93,59 за баррель.

С начала недели Brent подорожала более чем на 8%, WTI - более чем на 5%. Накануне оба сорта завершили торги на максимумах с августа 2022 года.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США в четверг выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ сроком на 30 дней. Аналитики, однако, отмечают, что этот шаг не решает проблему с поставками, являющуюся более масштабной.

Военные действия на Ближнем Востоке продолжаются, и страны региона вынуждены ограничивать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и вызванного этим заполнения хранилищ.