"Финам" повысил целевую цену обыкновенных акций Татнефти до 747 руб., "префов" - до 705,9 руб

"Финам" повысил целевую цену обыкновенных акций "Татнефти" с 627 руб. до 747 руб., "префов" - с 606,3 руб. до 705,9 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 17,3% и 19,1% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Повышение целевой цены преимущественно связано с улучшением рыночной конъюнктуры. Рекомендация сохранена на уровне "покупать" для обоих типов бумаг.

"Татнефть", как и в целом российские нефтяники, выигрывает от текущих геополитических событий не только за счет роста цен на нефть, но и за счет сокращения дисконта на сорт Urals, - отмечает эксперт. - Также "Татнефть" на фоне фокуса на нефтепереработке является бенефициаром роста маржинальности данного направления. При этом сильная сторона "Татнефти" - нулевая долговая нагрузка, что позволяет рассчитывать на возвращение к выплате около 100% FCF в виде дивидендов".

