Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Ренессанс Капитал" начал анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций
13 марта 2026 года 15:56

"Ренессанс Капитал" начал анализ "ДОМ.РФ" с рекомендацией "покупать" для его акций

"Ренессанс Капитал" начал аналитическое освещение ПАО "ДОМ.РФ", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Прогнозная стоимость акций "ДОМ.РФ", рассчитанная экспертами, составляет 2700 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

По итогам 2025 года рентабельность капитала (RoE) "ДОМ.РФ" достигла 22% на фоне высокой операционной эффективности (CIR 28%) и низкой стоимости риска (CoR 0,7%). Аналитики ожидают сохранения RoE на уровне чуть выше 20% на прогнозном горизонте при распределении 50% чистой прибыли в форме дивидендов.

"Риски для инвестиционного кейса компании находятся на стыке строительного и банковского секторов. Продолжительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий и снижение доступности льготных ипотечных программ могут привести к снижению спроса на ключевые (банковские и небанковские) продукты компании, а также сопровождаться ухудшением качества кредитного портфеля", - пишут аналитики.

"ДОМ.РФ" в ноябре 2025 года провел IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона - 1750 рублей/акция, рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составила около 315 млрд рублей.

Текущая стоимость акций - порядка 2190 рублей за штуку.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Финмаркет/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 марта 2026 года 19:30
Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке
Рынок акций РФ на уходящей неделе умеренно подрос вслед за нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как металлы забуксовали в росте и снизились внешние фондовые площадки из-за опасений разгона мировой инфляции; сдерживало покупателей отсутствие ясности с датой и местом следующего раунда трехсторонних переговоров по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи в начале недели поднимался выше 2910 пунктов, но завершил пятидневку в районе 2870 пунктов.    читать дальше
13 марта 2026 года 19:28
Рубль в пятницу упал в паре с юанем, обновил минимум с сентября 2025г
Москва. 13 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль упал, обновив минимальное значение с сентября 2025 года. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,676 руб., что на 8,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов юань рос до 11,692 руб. впервые с 26 сентября 2025 года.    читать дальше
13 марта 2026 года 19:27
Рынок акций РФ в пятницу консолидировался выше 2870п по индексу МосБиржи, неделю закрыл ростом индикатора
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочного сокращения позиций игроками перед выходными и выходом данных Росстата по февральской инфляции, поддержку нефтяному сектору оказывала выросшая нефть (фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил торги чуть выше 2870 пунктов после дневного локального роста выше 2890 пунктов.    читать дальше
13 марта 2026 года 19:03
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка против банка "Санкт-Петербург"
"Т-Инвестиции" открыли торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка / шорт в акциях банка "Санкт-Петербург" с ожидаемой доходностью 15% на горизонте трех месяцев, говорится в обзоре брокера. Аналитики прогнозируют, что ключевая ставка опустится с текущих 15,5% до 10-12% к концу 2026 года. Это ослабит...    читать дальше
13 марта 2026 года 19:00
Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900п индекса Мосбиржи - ПСБ
Рынок акций попытается на следующей неделе преодолеть отметку 2900 пунктов индекса Мосбиржи, говорится в комментарии аналитиков банка ПСБ. По их мнению, основными факторами поддержки станут повышенные цены на нефть и предстоящее заседание Банка России, на котором эксперты банка ожидают снижения...    читать дальше
13 марта 2026 года 18:46
Акции Broadcom привлекательны для долгосрочных покупок - "Финам"
Акции Broadcom Inc. привлекательны для долгосрочных покупок, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Максима Абрамова. "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Broadcom с целевой ценой $441,2 за убмагу, что соответствует потенциалу роста на 31%. "Несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу...    читать дальше
13 марта 2026 года 18:42
Инвестбанк "Синара" снизил оценку акций ТМК на 4%, сохранив рекомендацию "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную стоимость акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) со 150 до 144 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Аналитики обновили модель оценки ТМК с учетом финансовых результатов за 2025 год. Рекомендация "покупать" для бумаг...    читать дальше
13 марта 2026 года 18:32
Вероятны попытки пары рубль/юань вернуться в диапазон 11-11,5 руб./юань до конца марта - ПСБ
Вероятны попытки пары рубль/юань вернуться в диапазон 11-11,5 руб./юань до конца марта, полагают аналитики банка ПСБ. "На предстоящей неделе мы ожидаем попыток стабилизации пары CNY/RUB в верхней половине диапазона 11,3-11,8 руб./юань, - пишут эксперты в комментарии. - Оказывать давление на рубль...    читать дальше
13 марта 2026 года 18:20
"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Совкомбанка на уровне "держать"
"Т-Инвестиции" сохраняют рейтинг акций Совкомбанка на уровне "держать", говорится в комментарии аналитика Егора Дахтлера. Совкомбанк опубликовал консолидированные финансовые показатели за 2025 год. Чистая прибыль компании составила 53 млрд рублей - на 31% меньше, чем годом ранее. Рентабельность...    читать дальше
13 марта 2026 года 18:04
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Яндекса
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5884 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 30,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Лозового. "Как мы и ожидали, совет директоров "Яндекса" рекомендовал выплату дивидендов в...    читать дальше
13 марта 2026 года 17:30
Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену акций МГКЛ до 5 руб
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с 5,2 руб. до 5,0 руб. за бумагу, оставив без изменения рейтинг "покупать". Потенциал роста составляет 89% на горизонте года, сообщается в материале старшего аналитика Марии Лукиной. Группа продемонстрировала...    читать дальше
13 марта 2026 года 17:11
"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях ФосАгро против ММК"
"Т-Инвестиции" закрыли торговую идею "Лонг в акциях "ФосАгро" / шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината", говорится в обзоре брокера. Доходность идеи составила 18,5% (16,5% за вычетом комиссии) с момента открытия 2 февраля. Бумаги "ФосАгро" за это время прибавили в цене...    читать дальше
13 марта 2026 года 17:01
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций Совкомфлота
Совкомбанк подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота", говорится в материале аналитика Егора Объедкова. "Совкомфлот" опубликовал финрезультаты за 4 квартал и весь 2025 год. "Беспрецедентное санкционное давление материально повлияло на возможности компании полноценно использовать...    читать дальше
13 марта 2026 года 16:36
"АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Татнефти
Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой 765,9 руб. и 756,3 руб. соответственно, сообщается в комментарии. "Татнефть" с начала года выросла на 10%, заметно опередив рынок (+4% по индексу Мосбиржи), -...    читать дальше
13 марта 2026 года 16:22
Совокупный объем дивидендных выплат на рынке РФ в 2026г составит порядка 3,2 трлн руб. - "Т-Инвестиции"
Российские компании в 2026 году могут выплатить порядка 3,2 трлн рублей дивидендов, полагают аналитики "Т-Инвестиций". Около 2 трлн рублей (примерно 60% этой суммы) будет выплачено акционерам с 20 апреля по конец августа - в рамках весенне-летнего дивидендного сезона, когда многие компании...    читать дальше
