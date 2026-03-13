"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Полюса до 3005 руб

"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций ПАО "Полюс" до 3005 рублей за бумагу с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова.

16 марта "Полюс" представит финансовые результаты по МСФО за 2-е полугодие и весь 2025 год.

Аналитики "Велес Капитала" ожидают, что во 2П2025 компания нарастит выручку на 11,1% г/г, до $5124 млн на фоне ралли мировых цен на золото. При этом полугодовая EBITDA "Полюса" останется неизменной и составит $3651 млн с рентабельностью 71,3% против 79,3% годом ранее.

"Полагаем, что свободный денежный поток компании во 2П2025 незначительно увеличится г/г до $806 млн, - отмечает Данилов. - Согласно нашей оценке, финальный дивиденд "Полюса" за 2025 год может составить 50-55 руб. на акцию (в дополнение к уже выплаченным 70,9 руб. за 1-е полугодие и 36,0 руб. за 3-й квартал) с квартальной доходностью 2,1-2,3% к текущим котировкам. Мы повышаем целевую цену для бумаг "Полюса" до 3005 руб. с рекомендацией "покупать".

