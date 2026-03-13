СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
13 марта 2026 года 13:56
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей за штуку, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. "Пока темпы роста выручки рекрутинговой платформы продолжают замедляться на фоне охлаждения рынка труда. Основным драйвером остается ценовой фактор, однако количество платящих клиентов постепенно стабилизируется. Дополнительный позитивный вклад вносят новые направления HR Tech, - отмечает эксперт. - Ожидаемое улучшение экономики создает потенциал для роста выручки компании во второй половине 2026 года". Эмитент продолжает фокусироваться на операционной эффективности бизнеса, что позволяет сохранять рентабельность на уровне выше 50%. Площадка активно инвестирует в продукт. "Мы полагаем, по мере разворота экономической активности эти инвестиции помогут "Хэдхантеру" отличиться от конкурентов и существенно ускорить темпы роста", - пишет Лазаричева в обзоре. Компания продолжает выплачивать дивиденды. По итогам 2025 года общий размер дивиденда на акцию составит 466 рублей, что эквивалентно доходности 16% к текущей цене. "По нашим расчетам, бумаги "Хэдхантера" торгуются с форвардным мультипликатором EV/EBITDA (на основе прогноза на 2026 год) примерно 5,4x. Это заметно ниже среднего уровня по российскому IT-сектору. При этом компания остается зрелым игроком отрасли со стабильным ростом, высокой рентабельностью и потенциально сильной дивидендной историей, - указывает эксперт брокера. - "Хэдхантер" по-прежнему один из наших фаворитов в секторе. Мы полагаем, объявленный дивиденд может поддержать котировку, однако более сильным катализатором для ее роста должно стать улучшение операционных трендов". "Мы сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям "Хэдхантера" с целевой ценой 3800 рублей, что предполагает 30% роста до выплаты дивидендов. Полная доходность может составить 45%", - сообщается в материале эксперта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER/ХЭДХАНТЕР-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
13 марта 2026 года 19:30
