"Цифра брокер" сохраняет прогнозную цену акций Совкомбанка на уровне 20,5 руб

"Цифра брокер" сохраняет прогнозную стоимость акций Совкомбанка на уровне 20,5 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков инвесткомпании.

Результаты эмитента за 2025 год по МСФО ожидаемо слабые, констатируют эксперты: чистая прибыль и рентабельность капитала снизились на фоне жесткой денежно-кредитной политики, роста резервов и высокой стоимости фондирования.

При этом банк продолжил наращивать выручку и кредитный портфель, а небанковские направления бизнеса поддержали общую устойчивость результатов.

Во втором полугодии ситуация начала улучшаться даже при наличии введенных против банка санкций, отмечают в инвесткомпании: снизилась стоимость фондирования, стабилизировалось качество розничного портфеля и начали восстанавливаться ключевые метрики, включая процентную маржу и регулярную прибыль.

"Наш таргет по акциям Совкомбанка - 20,5 рубля ("покупать")", - говорится в комментарии аналитиков.

